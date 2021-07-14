Ahmet Kural hapis yatacak mı? Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizi ve filmleri...

Ahmet Kural hapis yatacak mı? Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, nereli? Dizi ve filmleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın darp etmesi iddiasıyla görülen dava yeniden mahkemedeydi ve karar açıklandı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmeden sonra oyuncu hakkında bilgiler merak edildi. İşte ayrıntılar…
AHMET KURAL HAPİS YATACAK MI?
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.
AHMET KURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar verdi ve çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti. Kural lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Eğitimi sırasında Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.