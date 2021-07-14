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    • 14.07.2021 15:53
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    • 14.07.2021 16:43
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    Ahmet Kural hapis yatacak mı? Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizi ve filmleri...

    Gündemde yoğun bir şekilde Ahmet Kural hapis yatacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Sevgili oldukları süreçte şarkıcı Sıla’yı darp ettiği haberleri ile gündemden düşmeyen oyuncu için mahkeme kararı verildi. Bu gelişmenin ardından Ahmet Kural'ın hapis yatıp yatmayacağının yanı sıra hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Sıla savasındaki son gelişmeler haberimizde yer alıyor. Ayrıca Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, nereli? Dizi ve filmleri neler? Sorularının cevapları da derledik.

    takvim.com.tr
    Ahmet Kural hapis yatacak mı?

    Ahmet Kural hapis yatacak mı? Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, nereli? Dizi ve filmleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın darp etmesi iddiasıyla görülen dava yeniden mahkemedeydi ve karar açıklandı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmeden sonra oyuncu hakkında bilgiler merak edildi. İşte ayrıntılar…

    AHMET KURAL HAPİS YATACAK MI?

    Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.

    AHMET KURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar verdi ve çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti. Kural lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

    Eğitimi sırasında Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

        2010 yılında Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde yer aldı. İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.
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