Mahkeme kararını verdi! Demet Akalın’a kötü haber

Kendisini site yönetimi çalışanı olarak tanıtıp akşam vakti Demet Akalın'ı arayan şahıs, 'Covid-19 nedeniyle sitede ortak alanları kullanmaması gerektiğini' söyleyerek telefonu kapattı.
Şahsın geç vakitte kendisini aramasından şüphelenen Akalın da site yönetimiyle iletişime geçti ve söz konusu telefon numarasını kullanan kişinin çalışan olmadığı ortaya çıktı.
Bunun üzerine harekete geçen Demet Akalın ise soluğu mahkemede aldı. Ünlü şarkıcı, akşam vakti kendisini ısrarla arayarak huzurunu bozan şüpheliyi savcılığa ihbar etti.