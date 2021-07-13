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    • Magazin
    • 13.07.2021 19:04
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    • 13.07.2021 19:04
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    Mahkeme kararını verdi! Demet Akalın’a kötü haber

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, akşam vakti kendisini arayıp rahatsız eden şüpheli şahıstan şikayetçi olmuştu. "Telefon numaramı ele geçirip huzurumu bozan bu kişi cezalandırılsın” diyerek savcılığa başvuran Demet Akalın’a mahkemeden kötü haber geldi. Savcılık, yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle soruşturmayı kapattı. İşte detaylar…

    Demet Akalın'a mahkemeden kötü haber!

    Kendisini site yönetimi çalışanı olarak tanıtıp akşam vakti Demet Akalın'ı arayan şahıs, 'Covid-19 nedeniyle sitede ortak alanları kullanmaması gerektiğini' söyleyerek telefonu kapattı.

    Şahsın geç vakitte kendisini aramasından şüphelenen Akalın da site yönetimiyle iletişime geçti ve söz konusu telefon numarasını kullanan kişinin çalışan olmadığı ortaya çıktı.

    Bunun üzerine harekete geçen Demet Akalın ise soluğu mahkemede aldı. Ünlü şarkıcı, akşam vakti kendisini ısrarla arayarak huzurunu bozan şüpheliyi savcılığa ihbar etti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Sabah'ta yer alan habere göre; savcılığa suç duyurusunda bulunan şarkıcı, kişisel telefon numarasını nasıl temin ettiğini belirleyemediği şüphelinin tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
        Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında GSM hat sahibinin şüpheli Subhye Z. olduğu tespit edildi.

        YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİ
        Şüpheli, alınan ifadesinde böyle bir hattı kendisinin çıkarmadığını, olayla bir ilgisinin olmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. Savcılık, kadının suçu işlediğine dair kamu davası açılması gerektirir yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle soruşturmayı kapattı.
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