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    • Magazin
    • 14.07.2021 08:20
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    • 14.07.2021 08:21
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    ATV dizisi Maraşlı final bölümü izle - Maraşlı FİNAL 26. bölüm izle: Maraşlı tek parça izleme seçeneği

    Burak Deniz ve Alina Boz'dan bomba gibi bir final yapacak. Büyük bir merakla beklenen Maraşlı 26. bölümde sürpriz gelişmeler yer alacak. İzleyiciler bu noktada, Maraşlı 26. bölüm izle seçeneğini araştırıyor. İşte ATV dizisi Maraşlı son bölüm izleme linki... Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister. Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır.

    takvim.com.tr
    Maraşlı 26. bölüm izle: Maraşlı final bölümü CANLI izle!

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı bu akşam final bölümüyle saat 20.00'de ekranlara gelecek. 'Kaybolan yıllarınıza bakmışsınızdır sanırım' sözleriyle dikkat çeken Maraşlı final 26. bölümüyle bugün neler yaşanacağı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir? Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir? İşte Maraşlı 26. bölüm izleme seçeneği...

    MARAŞLI CANLI İZLE! 26. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

    MARAŞLI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MARAŞLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MARAŞLI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister.

        Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir?

        Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir. Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?

        Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır. Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?
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