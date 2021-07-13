Hande Erçel ve Kerem Bürsin dillere destan aşkı koca bir kurgu çıktı! Tüm o aşık bakışlar sadece bunun içinmiş... Her hareketi ile magazin gündemlerine bomba gibi düşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti ile ilgili ortaya atılan iddia, duyanlara adeta "yok artık!" dedirtiyor. Son günlerin gözde çifti hakkında olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. Uzun bir süreden sonra aşklarını itiraf eden ikili sonrasında fotoğraflarını paylaşarak ilan-ı aşkta bulunmuştu. Magazin gündemine düşen bu aşk hakkında kafa karıştıran söylentiler olay oldu.