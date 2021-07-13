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    • Magazin
    • 13.07.2021 11:28
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    • 13.07.2021 11:28
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    Hande Erçel ve Kerem Bürsin dillere destan aşkı koca bir kurgu çıktı! Tüm o aşık bakışlar sadece bunun içinmiş

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkındaki aşk iddiaları günlerce gündemde yerini korumuştu. Özellikle sosyal medyada sevgili oldukları dile getirilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu aşk iddalarını defalarca, kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak gelin görün ki çiftin reddetiği bu ilişki sonrasında gerçeğe dönüştü ve inkar etmeyi bırakıp itiraf ettiler. İkilinin Hande Erçel'in ablasıyla beraber gittikleri tatilden paylaştıkları fotoğrafları sonrası ilişkileri ayyuka çıkmıştı. Ancak Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ortaya çıkan Maldivler tatilinin gerçeği ise, ikilinin hayranlarını resmen yasa boğdu.

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin dillere destan aşkı hakkındaki şaşırtan gerçek!

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin dillere destan aşkı koca bir kurgu çıktı! Tüm o aşık bakışlar sadece bunun içinmiş... Her hareketi ile magazin gündemlerine bomba gibi düşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti ile ilgili ortaya atılan iddia, duyanlara adeta "yok artık!" dedirtiyor. Son günlerin gözde çifti hakkında olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. Uzun bir süreden sonra aşklarını itiraf eden ikili sonrasında fotoğraflarını paylaşarak ilan-ı aşkta bulunmuştu. Magazin gündemine düşen bu aşk hakkında kafa karıştıran söylentiler olay oldu.

    Rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisi ile tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, sosyal medyadaki yakın pozları nedeniyle pek çok kez sevgili olarak anılmış, ancak çift, bu durumu uzunca süre reddetmişti.

    Dizinin sezon arasında Maldivler'e baş başa tatile giden Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, tatillerinden her kareyi takipçileri ile paylaştı. Maldivler dönüşüne kadar her iddiayı reddeden çift, dönüşte magazin basınına yakalanınca ilişki iddialarını kabul etmek zorunda kalmıştı.

        Ancak ortaya çıkan o gerçek Maldivler tatili resmen yalanmış dedirtti! Peki, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in Maldivler tatili ile ilgili ortaya çıkan gerçek ne?

        Sevgili olduktan sonra popülaritesi giderek artan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, Sen Çal Kapımı dizisinin düşen reytinglerini toparlamasını sağladı.

        Bu nedenle, haklarında; sıklıkla reklam amaçlı bir birliktelikleri olduğu iddia edilmeye başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bu konuyu şu ana dek tüm iddiaları cevapsız bıraktı. Ancak, ortaya atılan o yeni iddia ise Maldivler tatilini tüm çıplaklığı ile ikilinin hayranlarının gözleri önüne serdi! Peki, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in Maldivler tatilinde ne oldu?

            Maldivler tatili boyunca her hareketini paylaşan ünlü çiftin, tatillerini bedavaya getirdiği iddia edildi. Günümüzde pek çok ünlünün ve sosyal medya fenomeninin kullanmış olduğu bu yöntemin Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftini de ele geçirdiği öğrenildi.

            Her fotoğrafını otel adı etiketi ile paylaşan ünlü oyuncular, ortaya atılan iddiaları adeta destekledi.

            Hande Erçel ve Kerem Bürsin ne ilişkilerinin reklam amaçlı olduğu yönündeki iddialara ne de tatili bedavaya getirdikleri yönündeki söylentilere henüz cevap vermedi. Sosyal medyada ise konu; ikilinin dizi bittikten sonra beraber olup olmayacakları ise tüm gerçeği ortaya çıkaracak şeklinde yorumlandı.
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