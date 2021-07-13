Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Aygün Aydın hangi dizilerde oynadı?

Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hakkında zorlama hapis kararı çıkarılan Aygün Aydın, hapisten çıktıktan sonra Hacı Sabancı ile paylaşımlarına devam etmeye başladı. Aydın, Hakan Sabancı'ya yönelik yaptığı açıklamada, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" dedi. Bu ağır tehditlerin ardından Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularına da yanıt aranıyor.
AYGÜN AYDIN KİMDİR?
Aygün Aydın,1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aygün Aydın, Show TV de yayınlanan Bu Benim Tarzım yarışmasının 2. sezon yarışmacıları arasında yer alıyordu.
Söz konusu dönemde yarışmacıların sahneye erkek mankenlerle çıkması kararı nedeniyle nişanlısından ayrılmıştı.
Oyunculuk ve müzik eğitimi de alan 26 yaşındaki Aydın, 2014 yılında Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin Şeker isimli şarkısının klibinde de oynamıştır.
Baş rollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.