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    • Magazin
    • 13.07.2021 08:19
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    • 13.07.2021 08:19
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    Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Aygün Aydın hangi dizilerde oynadı?

    Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hakan Sabancı ile olan yazışmaları ifşa eden Aygün Aydın cezaevine girdi. Genç oyuncu hapisten çıktıktan sonra açtı ağzını yumdu gözünü. Hapisten çıktıktan sonra çok ağır ifadeler kullanan Aygün Aydın’ın kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki; Aygün Aydın kimdir? Aydın; Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştı. Daha sonra Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.

    takvim.com.tr
    Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Aygün Aydın hangi dizilerde oynadı?

    Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hakkında zorlama hapis kararı çıkarılan Aygün Aydın, hapisten çıktıktan sonra Hacı Sabancı ile paylaşımlarına devam etmeye başladı. Aydın, Hakan Sabancı'ya yönelik yaptığı açıklamada, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" dedi. Bu ağır tehditlerin ardından Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularına da yanıt aranıyor.

    AYGÜN AYDIN KİMDİR?

    Aygün Aydın,1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aygün Aydın, Show TV de yayınlanan Bu Benim Tarzım yarışmasının 2. sezon yarışmacıları arasında yer alıyordu.

    Söz konusu dönemde yarışmacıların sahneye erkek mankenlerle çıkması kararı nedeniyle nişanlısından ayrılmıştı.

    Oyunculuk ve müzik eğitimi de alan 26 yaşındaki Aydın, 2014 yılında Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin Şeker isimli şarkısının klibinde de oynamıştır.

    Baş rollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.

        AYGÜN AYDIN OYNADIĞI DİZİLER

        Kırmızı Oda
        Bay Yanlış
        Menajerimi Ara
        Yasak Elma
        Muhteşem Yüzyıl: Kösem

        ZORLAMA HAPSİ ÇIKTI

        Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, önleyici tedbir kararına uymadı. Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
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        Haberler Magazin Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Aygün Aydın hangi dizilerde oynadı?