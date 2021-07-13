Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Aygün Aydın hangi dizilerde oynadı?

Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hakkında zorlama hapis kararı çıkarılan Aygün Aydın, hapisten çıktıktan sonra Hacı Sabancı ile paylaşımlarına devam etmeye başladı. Aydın, Hakan Sabancı'ya yönelik yaptığı açıklamada, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" dedi. Bu ağır tehditlerin ardından Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularına da yanıt aranıyor.