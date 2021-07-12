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    • Magazin
    • 12.07.2021 17:31
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    • 12.07.2021 17:31
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    Kalp Yarası 3. bölüm canlı izle! ATV dizisi Kalp Yarası son bölüm izle

    ATV ekranlarında pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan Kalp Yarası dizisi 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde "Sana söz veriyorum, rahatsız etmeyeceğim bundan sonra sizi" sözleri dikkat çekti. Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştu. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden oldu. Peki, Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi? İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    Kalp Yarası 3. bölüm izle!

    Pazartesi akşamlarının kısa sürede sevilen dizisi Kalp Yarası bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerini ağırlıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümde ande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmekteydi. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanıyor. İzleyiciler ise Kalp Yarası 3. bölüm canlı izle seçeneğini araştırıyor. İşte ATV dizisi Kalp Yarası son bölüm izle seçeneği...

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    KALP YARASI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Sana söz veriyorum, rahatsız etmeyeceğim bundan sonra sizi"

    Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Peki, Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi?

    Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır.

        Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar. Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir?

        Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?
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