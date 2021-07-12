Survivor Ayşe Yüksel açılıp saçılmaya devam ediyor sınırları her geçen gün aşıyor! Mini şortu giydi kalça dekoltesini verdi... Survivor üçüncüsü Ayşe Yüksel sosyal medyada olaylar yaratmaya başladı bile. Şampiyon olamasa da en az şampiyon kadar sükse yapan Ayşe Yüksel şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif. Son olarak paylaştığı fotoğrafla olay yarattı Ayşe Yüksel. Yarışma sonrası sık sık minileri çekip Ayşe Yüksel, bakın bu kez ne yaptı. İşte detaylar...