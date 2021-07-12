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    • Magazin
    • 12.07.2021 15:31
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    • 12.07.2021 15:31
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    Survivor Ayşe Yüksel açılıp saçılmaya devam ediyor sınırları her geçen gün aşıyor! Mini şortu giydi kalça dekoltesini verdi

    TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor bir süre önce son bulmuştu. İsmail Balaban'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Survivor'ın pek çok ismi hala çok konuşuluyor. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Ayşe Yüksel yarışmadan döndükten sonra, sosyal medyada geçirmediği günlerin acısını çıkarıyor. Neredeyse her gün bir paylaşım yapan Ayşe Yüksel'in minisiyle verdiği poz olay yarattı. Fiziğiyle dikkat çeken Ayşe Yüksel'in fotoğrafları, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    Survivor Ayşe Yüksel her geçen gün sınıları aşıyor!

    Survivor Ayşe Yüksel açılıp saçılmaya devam ediyor sınırları her geçen gün aşıyor! Mini şortu giydi kalça dekoltesini verdi... Survivor üçüncüsü Ayşe Yüksel sosyal medyada olaylar yaratmaya başladı bile. Şampiyon olamasa da en az şampiyon kadar sükse yapan Ayşe Yüksel şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif. Son olarak paylaştığı fotoğrafla olay yarattı Ayşe Yüksel. Yarışma sonrası sık sık minileri çekip Ayşe Yüksel, bakın bu kez ne yaptı. İşte detaylar...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümde reyting rekorları kırılıyordu.

    Survivor yarışmasından sonra günlük hayatına dönene Ayşe ise hayranlarına binlerce paylaşım yapmaya başladı. Sık sık mini etekli ve dekolteli paylaşımlar yapan Survivor Ayşe, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

        Sevilerek takip edilen yarışmadan ayrılan Ayşe, dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan yarışmacı, mini şortuyla kalça dekoltesini gösterince; milyonlar eriyip bitti.

        Birçok kişi ise durum hakkında "Fiziği yangın nedeni, güzelliği ateş ediyor" yorumlarında bulundular. Peki, Survivor Ayşe nasıl bir paylaşımda bulundu?

        Survivor bitiminden sonra, Survivor yarışmasında en çok yakın olduğu Dora ve Steven'la birlikte tatile çıkan Ayşe, Çeşme'de soluğu aldı. Mini paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacıya övgüler arka arkaya gelmeye başladı.

            Çimlerin üzerine oturmuş halde olduğu paylaşımına binlerce beğeni gelirken; birçok hayranı da övgüler aldı.

            Survivor Poyraz'ında yorum yaptığı bu paylaşıma, Poyraz'ın kardeşi de yorumda bulundu. Kısa sürede 80 bine yakın beğeni alan Survivor Ayşe, mini ve dekolteli pozlarıyla yüreklerin hoplamasına neden oldu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı, "Tatil moduna geçildi" notunu düşerek bir papatya bir de güneş emojisi bıraktı.

            Survivor yarışmasından sonra All Star için teklif gelirse gideceğini belirten Ayşe ise hayranlarını harekete geçirdi. Birçok isim, Survivor Ayşe'yi yarışmada görmek için Acun Ilıcalı'ya binlerce yorumda bulunuyor.

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