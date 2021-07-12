Basamakları hızla tırmanacak! Özge Yağız'ın bahtı yaver gidiyor şans kapısını çaldı! İşte yeni rolü

Basamakları hızla tırmanacak! Özge Yağız'ın bahtı yaver gidiyor şans kapısını çaldı! Yemin ve Sol Yanım dizileriyle adından sürekli söz ettiren Özge Yağız'ın yeni sezonda hangi dizide yer alacağı hayranları tarafından merak ediliyordu. Performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncunun yeni projesinin belli olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı. Sol Yanım'ın final yapmasının ardından Özge Yağız'a pek çok teklif geldi. Bu teklifleri değerlendiren ünlü oyuncunun Show TV'de yayınlanacak olan İçimizden Biri projesiyle anlaştığı ve başrolde yer alacağı bilgisi verildi. Gözler şimdi yeni sezona çevrildi.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın yeni projesi hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu.