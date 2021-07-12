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    • Magazin
    • 12.07.2021 12:57
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    • 12.07.2021 12:57
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    Fenomen diziyle ilgili flaş karar! Televizyonu açan öylece kalacak! Seksenler bugünden itibaren...

    TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Seksenler dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Normalde perşembe günleri yayınlanan Seksenler'in yayın günüyle ilgili değişiklik yapıldı. TRT 1'in internet sitesinde yer alan yayın akışına göre, perşembe akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin bundan böyle artık pazartesi günleri ekranlarda olacak. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı dizide bu akşam kına gecesinde mutlu anlar yaşanacak ve usta oyuncu Rasim Öztekin anılacak.

    takvim.com.tr
    Fenomen diziyle ilgili flaş karar!

    Fenomen diziyle ilgili flaş karar! Televizyonu açan öylece kalacak! Seksenler bugünden itibaren... İlk olarak 24 Ocak 2012 tarihinde izleyicisiyle buluşan Seksenler bu yaza damgasını vurmaya devam ediyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi bu sezon TRT 1 ekranlarında perşembe günleri ekranlara geliyordu. Ancak kanalın aldığı ani kararla dizinin yayın günü değişti. Normalde perşembe günleri yayınlanan dizinin pazartesi akşamı izleyicisini ağırlayacak.

    YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

    TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Seksenler dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Normalde perşembe günleri yayınlanan Seksenler'in yayın günüyle ilgili değişiklik yapıldı.

    Kanalın internet sitesinde yer alan yayın akışına göre, perşembe akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin bundan böyle artık pazartesi günleri ekranlarda olacak.

    SİNİRLİ DÖNÜYOR

    Rukiye, Amelie ile pazar alışverişinden sinirli gelir. Çünkü Amelie pazarlık yapmamış, satıcının her söylediği fiyattan alışveriş yapmıştır.

        Rukiye'nin neye kızdığını anlamayan Amelie konuyu Çağatay'a açar. Çağatay, Amelie'ye pazarlık yapmasını öğretir.

        Çağatay'dan pazarlık yapmasını öğrenen Amelie'nin öğrendiklerini mahalledeki esnafa uygulaması ortaya komik durumlar çıkartır.

        Çocukların kitap okumadıklarını fark eden Metin Hoca, kitap sevgisini aşılamak için onlara Huzur romanını okutur. Kitabı okuyan bütün sınıf romana hayran olur.
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            Haberler Magazin Fenomen diziyle ilgili flaş karar! Televizyonu açan öylece kalacak! Seksenler bugünden itibaren...