Fenomen diziyle ilgili flaş karar! Televizyonu açan öylece kalacak! Seksenler bugünden itibaren... İlk olarak 24 Ocak 2012 tarihinde izleyicisiyle buluşan Seksenler bu yaza damgasını vurmaya devam ediyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi bu sezon TRT 1 ekranlarında perşembe günleri ekranlara geliyordu. Ancak kanalın aldığı ani kararla dizinin yayın günü değişti. Normalde perşembe günleri yayınlanan dizinin pazartesi akşamı izleyicisini ağırlayacak.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Seksenler dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Normalde perşembe günleri yayınlanan Seksenler'in yayın günüyle ilgili değişiklik yapıldı.