Tipi en başta adamdır demişti! Hasımlığı da dostluğu da dillere destan! EDHO'da yeni Kimsesiz yoksa o mu?

Bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yaman Korkmaz, Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin düşmanı olarak hikayeye dahil olmuştu. Hatta daha ilk anda Behzat'ı alıkoyarak mekanına Hızır'ın gelmesini sağlamıştı. Hızır ise çok sağlam bir cevap vererek bulundukları mahalledeki tüm depoları havaya uçurmuştu. Yaman'ın babası Hamdi'nin gelmesiyle Korkmaz ailesi daha sevilen bir hale gelmişti. İzleyiciler özellikle Yaman, Seko ve Hamdi Baba'yı aşırı derecede sevdi. Zaman geçtikçe düşmanların hasmane tavırları karşısında Çakırbeyli ve Korkmaz aileleri dost olmayı tercih etti. Şimdi izleyiciler davranışlarıyla çok sevilen Yaman karakterinin Kimsesiz Yaşar'ın yerini doldurup doldurmayacağını merak konusu oldu.

YAMAN YOKSA YENİ KİMSESİZ Mİ?

3. sezona Kimsesiz Yaşar karakteri damgasını vurmuştu. İzleyiciler Yaşar'ın eşi Derya ile beraber ülke dışına çıkmasının ardından sürekli sosyal medya platformlarında onun geri dönmesini istediler.