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    • Magazin
    • 10.07.2021 21:53
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    • 10.07.2021 21:53
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    Kırmızı Oda'dan ayrılan ayrılana! Şahlanan performansıyla anımsanacak! Ardı ardına vedalar sonrası...

    Haziran ayında sezon finali yaparak yaz tatiline çıkan Kırmızı Oda dizisinde şaşırtan bir ayrılık gelişmesi meydana gelmişti. İlk sezonuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kırmızı Oda dizinin son bölümünde dikkat çeken gelişmeler ardı sıra yaşanmıştı. Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Petekkaya'nın vedası izleyiciyi üzerken bomba bir transfere imza atılmış ve Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar projeye konuk oyuncu olarak katılmıştı. Dizinin ikinci sezonunda yeni vedaların yaşanacağı kulislerde konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda'dan yeni ayrılıklar yaşanacak mı?

    Kırmızı Oda'dan ayrılan ayrılana! Şahlanan performansıyla anımsanacak! Ardı ardına vedalar sonrası... Ekranlarda heyecanla izlenen Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz ay bomba gibi bir sezon finali bölümüyle yaz tatiline girdi. Bilindiği üzere Erkan Petekkaya'nın dizinin sezon finalinde yer almadığı görülmüş ve diziye konuk oyuncu olarak katılan isim herkesi şaşırtmıştı. O tarihlerde paylaşım yapan Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılması izleyicileri şaşırtırken Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar diziye konuk oldu. Kulislerde son olarak yeni sezonda diziden yeni isimlerin ayrılacağı konuşuluyor.

    ŞOK EDEN VEDA

    Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

    HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

    Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler.

    Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Petekkaya'nın vedası izleyiciyi üzerken bomba bir transfere imza atılmış ve Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar projeye konuk oyuncu olarak katılmıştı.

        Dizinin ikinci sezonunda yeni vedaların yaşanacağı kulislerde konuşuluyor. TV100'e konuşan Erkan Petekkaya, ayrılığına dair detayları tek tek açıkladı ve iddialara son noktayı koydu.

        Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Uzun süredir yaşadığım böbrek rahatsızlığım nedeniyle salı günü acilen ameliyata alındım. Sırf seyirciyi düşünerek ertesi gün doktor 3 gün dinlenmem gerektiğini söylediği halde sete gidip sahnelerimi zar zor yetiştirdik. Fragmanda olmamamın tek nedeni budur."

            NE OLMUŞTU?

            Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, dün akşam TV8'de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce sosyal medya hesabından ateş püskürmüştü.

            ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

            Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

            Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

            1999 yılında Alişan'ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

            2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.

            Şimdilerde ise 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırmaktadır. Karakter çok sevilince aynı karakterle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinede konuk olarak katılmıştır.
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