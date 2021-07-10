Kırmızı Oda'dan ayrılan ayrılana! Şahlanan performansıyla anımsanacak! Ardı ardına vedalar sonrası... Ekranlarda heyecanla izlenen Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz ay bomba gibi bir sezon finali bölümüyle yaz tatiline girdi. Bilindiği üzere Erkan Petekkaya'nın dizinin sezon finalinde yer almadığı görülmüş ve diziye konuk oyuncu olarak katılan isim herkesi şaşırtmıştı. O tarihlerde paylaşım yapan Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılması izleyicileri şaşırtırken Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar diziye konuk oldu. Kulislerde son olarak yeni sezonda diziden yeni isimlerin ayrılacağı konuşuluyor.
ŞOK EDEN VEDA
Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler.
Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.