Dönmesi hasmını kırar geçirir! Turgut Alp Kuruluş Osman'da pusatını konuşturacak! Baltası bu defa... Geçen ay sezon finaliyle ekranlara kısa süreliğine veda eden Kuruluş Osman'da beylerin beyi müjdeli bir haber daha almıştı. Bilindiği gibi bu sezon bazı isimler hikayeye veda etti. Diriliş Ertuğrul'dan bu yana Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in diziden ayrılması akıllara Turgut Alp ne zaman geri dönecek sorusunu getirdi. Seyircileri üzen bu gelişmenin ardından Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun diziye dönsün şeklindeki yorumlar sosyal medya platformlarında dile getiriliyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in yer aldığı belgelerle biliniyor. Ayrıca yeni sezon öncesi kadroya transferler merak ediliyor.

YENİ PROJESİ NE?

Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.