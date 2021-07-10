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    • Magazin
    • 10.07.2021 20:49
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    • 10.07.2021 20:49
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    Dönmesi hasmını kırar geçirir! Turgut Alp Kuruluş Osman'da pusatını konuşturacak! Baltası bu defa...

    Eylül ya da Ekim ayında 3. sezonunun yayınlanması beklenen Kuruluş Osman'da Turgut Alp'in geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Dizide bu sezon Bamsı Bey'in vedası yürekleri dağlarken akıllara Turgut Alp geldi. Tarihte Osman Bey'in yanında yer alan ve nice fetihlere katılan Turgut Alp'in Kuruluş Osman'ın hikayesine ne zaman dahil edileceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Turgut Alp Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun tarafından canlandırılmıştı. Kuruluş Osman izleyicileri Bamsı Beyrek'in ölümünün hemen ardından Turgut Alp geri dönsün isteklerini dillendirmeye başladı. Yeni sezonda Turgut Alp'in hikayede yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Turgut Alp Kuruluş Osman'a geri dönecek mi?

    Dönmesi hasmını kırar geçirir! Turgut Alp Kuruluş Osman'da pusatını konuşturacak! Baltası bu defa... Geçen ay sezon finaliyle ekranlara kısa süreliğine veda eden Kuruluş Osman'da beylerin beyi müjdeli bir haber daha almıştı. Bilindiği gibi bu sezon bazı isimler hikayeye veda etti. Diriliş Ertuğrul'dan bu yana Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in diziden ayrılması akıllara Turgut Alp ne zaman geri dönecek sorusunu getirdi. Seyircileri üzen bu gelişmenin ardından Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun diziye dönsün şeklindeki yorumlar sosyal medya platformlarında dile getiriliyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in yer aldığı belgelerle biliniyor. Ayrıca yeni sezon öncesi kadroya transferler merak ediliyor.

    YENİ PROJESİ NE?

    Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.

    Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Konu hakkında bir son dakika gelişme yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.

    TURGUT ALP'İN TARİHTEKİ YERİ

    Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.

        Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.

        1988 yılında TRT 1'de 12 bölüm olarak yayınlanan Kuruluş "Osmancık" adlı dizide Turgut Alp'i Zekai Müftüoğlu canlandırmıştır. 2014-2019 yılları arasında TRT 1 de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun tarafından canlandırılmıştır.

        CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

        Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur.

            2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

            2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.
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