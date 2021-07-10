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    • Magazin
    • 10.07.2021 19:10
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    • 10.07.2021 19:10
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    Survivor'dan sonraki rotasını çizdi! Acun Ilıcalı fırsatı kaçırmadı direkt teklif götürdü! Meğer Leyla ile Mecnun'da...

    Survivor finalinde birinciliği İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz'ın yeni projesi belli oluyor. Bilindiği gibi Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmış ve SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu duyurmuştu. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor. Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı son günlerde konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    Survivor yarışmacısı bakın hangi dizide oynayacak

    Survivor'dan sonraki rotasını çizdi! Acun Ilıcalı fırsatı kaçırmadı direkt teklif götürdü! Meğer Leyla ile Mecnun'da... Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden olan Yiğit Poyraz yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor geçen ayın son haftalarında günü final yaparak ekranlara şubat ayına kadar veda etti. Finale kalan isimler İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz olmuştu. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonuçlarına göre şampiyon olan ismi İsmail Balaban olarak açıkladı. Bilindiği üzere Leyla ile Mecnun Exxen dijital platformunda tekrar yayınlanacak. Dizinin kadrosu ve yeni Leyla'sı da netleşti. Son olarak Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz'a teklif götürdüğü ve Poyraz'ın bu teklife oldukça sıcak baktığı iddia ediliyor.

    FİNAL SONRASI...

    Geçen hafta İstanbul Galataport'ta düzenlenen finalle ekranlara veda eden Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmıştı.

    İKİNCİ OLMUŞTU

    SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu duyurmuştu. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor.

    Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı konuşuluyor.

        ÇEKİMLER BAŞLADI

        Kendine has bir mizah yaratan dizi Exxen platformunda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin heyecanla beklenen yeni sezon çekimleri başladı.

        SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

        Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı.

        26 Aralık 1994 doğumlu olan yarışmacı 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum'da büyüdüğünü aktardı.

            2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı.

            8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.
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