Survivor'dan sonraki rotasını çizdi! Acun Ilıcalı fırsatı kaçırmadı direkt teklif götürdü! Meğer Leyla ile Mecnun'da... Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden olan Yiğit Poyraz yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor geçen ayın son haftalarında günü final yaparak ekranlara şubat ayına kadar veda etti. Finale kalan isimler İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz olmuştu. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonuçlarına göre şampiyon olan ismi İsmail Balaban olarak açıkladı. Bilindiği üzere Leyla ile Mecnun Exxen dijital platformunda tekrar yayınlanacak. Dizinin kadrosu ve yeni Leyla'sı da netleşti. Son olarak Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz'a teklif götürdüğü ve Poyraz'ın bu teklife oldukça sıcak baktığı iddia ediliyor.

FİNAL SONRASI...

Geçen hafta İstanbul Galataport'ta düzenlenen finalle ekranlara veda eden Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmıştı.