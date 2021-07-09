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    • Magazin
    • 09.07.2021 23:26
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    • 09.07.2021 23:26
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    The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher 2. yeni sezon fragmanı ve tarihi

    The Witcher dizisinin 2. sezon tarihi yapımı takip eden seyirciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Netflix tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "The Witcher"ın ikinci sezonunun tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyuruldu. Ayrıca dizinin 2. yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte The Witcher 2. yeni sezon fragmanı ve tarihi

    The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak?

    Netflix platformunda heyecanla takip edilen The Witcher dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Netflix'ten dizinin 2. sezon tarihi hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte The Witcher 2. yeni sezon fragmanı ve tarihine dair merak edilenler...

    THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Netflix, WitcherCon'da 'The Witcher'ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.

    İşte yeni sezona dair bilgiler;

    Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı 'Kader Kartlar' panelinde ilan edildi.

    Henry Cavill'in 'Rivialı Geralt' ve Freya Allan'ın 'Ciri' olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.

    WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor.

        THE WITCHER 1. SEZON ÖZETİ

        Sonun Başlangıcı

        Geralt'ı Blaviken kasabasında düşmanca davranan ahali ve kurnaz bir büyücü karşılar. Nilfgaard'ın gözlerini Cintra'ya dikmesiyle Ciri'nin kraliyet yaşantısı altüst olur.

        Dört Altın

        Zorbalığa uğrayan ve ihmal edilen Yennefer, şans eseri bir kaçış yolu bulur. Sözde bir şeytanı avlayan Geralt'ın işleri yolunda gitmez. Ciri kalabalık bir gruba sığınır.

        Hain Dolunay

        Geralt, bir yaratığın rahatsız ettiği bir krallıkta başka bir Witcher'ın yarım bıraktığı işi üstlenir. Yennefer büyük bir bedel ödeyerek sihirli, yeni bir gelecek kurar.

        Şölenler ve Cenazeler

        Geralt bunun iyi bir fikir olmadığını bile bile Jaskier'e bir kraliyet balosunda eşlik eder. Ciri büyülü bir ormana girer. Yennefer yanındakileri korumaya çalışır.

        Bastırılmış İstekler

        Uyarılara kulak asmayan Yennefer, kaybettiği bir şeyi geri almak için çare arar. Geralt istemeden Jaskier'i tehlikeye atar. Ciri'yi arama çalışmaları yoğunlaşır.

        Nadir Türler

        Gizemli bir adam, Geralt'ı bir ejderhayı yakalamak için yapılan ava katılmaya ikna etmeye çalışır. Bu av tanıdık bir simayı cezbeder. Ciri kime güvenebileceğini sorgular.

            Düşüşten Önce

            Nilfgaard'ın yükselen gücü Kıta için tehlike oluştururken Yennefer, geride bıraktığı geçmişe göz atar. Geralt ise Şaşırma Hakkı'na ilişkin yükümlülüğünü gözden geçirir.

            Çok Daha Fazlası

            Geralt dehşet verici bir grup düşmandan saklanır. Yennefer ve diğer büyücüler direnmeye hazırlanır. Sarsılan Ciri, bir yabancının iyiliğine bel bağlar.
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