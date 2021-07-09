The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher 2. yeni sezon fragmanı ve tarihi

Hain Dolunay

Geralt, bir yaratığın rahatsız ettiği bir krallıkta başka bir Witcher'ın yarım bıraktığı işi üstlenir. Yennefer büyük bir bedel ödeyerek sihirli, yeni bir gelecek kurar.

Şölenler ve Cenazeler

Geralt bunun iyi bir fikir olmadığını bile bile Jaskier'e bir kraliyet balosunda eşlik eder. Ciri büyülü bir ormana girer. Yennefer yanındakileri korumaya çalışır.