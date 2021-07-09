The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher 2. yeni sezon fragmanı ve tarihi

Netflix platformunda heyecanla takip edilen The Witcher dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Netflix'ten dizinin 2. sezon tarihi hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte The Witcher 2. yeni sezon fragmanı ve tarihine dair merak edilenler...
THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix, WitcherCon'da 'The Witcher'ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.
İşte yeni sezona dair bilgiler;
Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı 'Kader Kartlar' panelinde ilan edildi.
Henry Cavill'in 'Rivialı Geralt' ve Freya Allan'ın 'Ciri' olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.
WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor.