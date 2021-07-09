Seksenler 3. bölüm full, tek parça izleme ekranı! Seksenler son bölüm izle linki! Ödeme meselesiyle ortalık karıştı…

Almanya'daki akrabalarının oğlu Şahin Dövizli Askerlik için ülkeye gelince işler iyice karışır. Çünkü Şahin 1000 mark'ı istemeye gelmiştir. Artık Rukiye ve çocukların tek amacı bu haberi babadan saklamaktır. Şahin ise asla laftan anlamayan Türkiye'ye yabancı büyümüş bir "Alamancı" gençtir.Ahmet'in işsizliği ise masum bir yalanla büyük bir probleme dönüşür. Sevdiği kız olan Gülden'e ve babasına iş bulduğunu söyleyince Ahmet çok zor durumlara düşer.Nazlı'ya aşık olan Plakçı Ergun'un karşısına hiç beklenmedik bir sorun çıkar. Tiyatrocu Niyazi de Nazlı'dan hoşlanmaya başlamıştır.1980'de Ajda Pekkan'ın hangi şarkısının Erovizyon'a gönderileceği de tüm Türkiye'yi televizyon başına kilitleyen büyük bir olay olarak Seksenler dizisinde yerini alacaktır.

SEKSENLER KONUSU VE OYUNCULARI



Her hafta perşembe akşamı yayımlanan dizi Seksenlerin konusu: Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi… Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…