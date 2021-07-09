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    • Magazin
    • 09.07.2021 17:51
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    • 09.07.2021 17:51
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    Seksenler 3. bölüm full, tek parça izleme ekranı! Seksenler son bölüm izle linki! Ödeme meselesiyle ortalık karıştı…

    Dizi severler tarafından Seksenler 3. bölüm full, tek parça izleme ekranı araştırılır oldu. Perşembe akşamları TRT 1’de ekrana gelen dizi yeni sezon oyuncularıyle yine izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Dün akşam izlemeyi kaçıranlar ise internet üzerinden tek parça halinde kolaylıkla izlemek istiyor. Seksenler son bölüm izle linki seçeneğini haberimizin sizler için derledik. Yine eğlenceli anların yaşandığı Seksenler dizisinde ödeme sorunuyla ortalık karıştı.

    takvim.com.tr
    Seksenler 3. bölüm full, tek parça izleme ekranı!

    Seksenler 3. bölüm full, tek parça izleme ekranı! Seksenler son bölüm izle linki sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Akşam kuşağının uzun zamandır severek izlenen dizisi yeni sezona bomba gibi başladı ve yeni oyuncuları da kadrosuna ekleyerek yoluna devam ediyor. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar haberimizin içeriğinden Seksenler 3. son bölüm bölümü izleyerek, keyifli olaylara tanık olabilir.

    SEKSENLER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    SEKSENLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    1980 yılının başlarında yaşanan ekonomik sıkıntılardan Fehmi ve ailesi de çok olumsuz etkilenmektedir. Döviz kurları fırlayınca ailenin 1000 mark olan borcu ikiye katlanmış ve ödenmesi imkansız hale gelmiştir.

    Almanya'daki akrabalarının oğlu Şahin Dövizli Askerlik için ülkeye gelince işler iyice karışır. Çünkü Şahin 1000 mark'ı istemeye gelmiştir. Artık Rukiye ve çocukların tek amacı bu haberi babadan saklamaktır. Şahin ise asla laftan anlamayan Türkiye'ye yabancı büyümüş bir "Alamancı" gençtir.Ahmet'in işsizliği ise masum bir yalanla büyük bir probleme dönüşür. Sevdiği kız olan Gülden'e ve babasına iş bulduğunu söyleyince Ahmet çok zor durumlara düşer.Nazlı'ya aşık olan Plakçı Ergun'un karşısına hiç beklenmedik bir sorun çıkar. Tiyatrocu Niyazi de Nazlı'dan hoşlanmaya başlamıştır.1980'de Ajda Pekkan'ın hangi şarkısının Erovizyon'a gönderileceği de tüm Türkiye'yi televizyon başına kilitleyen büyük bir olay olarak Seksenler dizisinde yerini alacaktır.

    SEKSENLER KONUSU VE OYUNCULARI

    Her hafta perşembe akşamı yayımlanan dizi Seksenlerin konusu: Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi… Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…

        Özlem Türkad - Rukiye

        Reha Özcan - Metin

        İlker Ayrık - Çağatay

        Zeynep Demirel - Amelie

        Şoray Uzun - Ahmet

        Ayşe Tolga - Gülden

        Onur Dilber - Rıza

        Berat Yenilmez - Sami

        Begüm Öner - Elvan

        Ceyhun Fersoy - Şahin

        Necmi Yapıcı - Mesut

        Faruk Sofuoğlu - Bahtiyar

        Ali Konuk - Bekir

        Erdem Baş - Aret

        Hakan Bulut - Ali

        Deniz Oral - Hilmi

        Eray Yasin Işık - Nevzat

        Baran Karaoğlan - Tuncer

        Zeki Yılmaz - Levent

        Bektaş Erdoğan - Semih
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        Haberler Magazin Seksenler 3. bölüm full, tek parça izleme ekranı! Seksenler son bölüm izle linki! Ödeme meselesiyle ortalık karıştı…