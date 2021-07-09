Gelinim Mutfakta Seda Sayan ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak? Merakla beklenen açıklama geldi…

Gelinim Mutfakta Seda Sayan ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Kanal D'nin fenomen yarışması sezon finaline girdi ve yeni sezon heyecanla beklenirken bomba gibi bir haber gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'dan Seda Sayan ayrıldı mı yerine kim geldi? İşte yaşanan gelişmeler…
GELİNİM MUTFAKTA SEDA SAYAN AYRILDI MI? GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU KİM OLACAK?
Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu. Türk Pop Müziğinin en beğenilen isimlerinden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kanal D'de ekrana getirilen Gelinim Mutfakta Programı için Karga Yapım'la imzayı attı. Bu gelişme herkesi çok şaşırttı çünkü daha önce Demet Akalın, Alişan'la birlikte sundukları Star TV'deki programlarının bittiği gün Seda Sayan'dan "ben başlıyorum" mesajı almış, Demet Akalın, şunları söylemişti:"Seni sever sayarız! 'Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de, 'Sıkıntı yok' dedim.Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler."
DEMET AKALIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de doğmuştur. Ünlü şarkıcı 46 yaşındadır. Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı.
Daha sonra Demet Akalın Aşkın Açamadığı Kapı şarkısıyla Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan Afedersin, Mucize, Toz Pembe ve Hayalet hitlerinin yanı sıra Tecrübe, Çanta, Olacak Olacak, Sabıka, İlahi Adalet ve Ders Olsun şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.