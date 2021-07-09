Çağatay Ulusoy'u bile delirttiler Serenay Sarıkaya sözlerine sonunda 'bizi salın' diye tepindi! Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Eski sevgililer Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya, Medcezir dizisinden rol arkadaşları Taner Ölmez'in düğününe katıldı. İkilinin aynı ortamda bulunmaları bile 'küllerinden doğan aşk' iddialarının ortaya atılmasına yetti. Ancak Çağatay Ulusoy artık bu iddialara sessiz kalmadı. Çağatay Ulusoy'un bu sözleri sonrası sevgilisinin kim olduğu merak edildi.
Çağatay Ulusoy ve eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz hafta oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun düğün töreninde görüntülenmelerinin ardından magazin kulislerinde ikilinin yeniden barıştığı öne sürülmüştü.
Düğün töreninde aynı ortamda bulunan Çağatay Ulusoy ve güzel oyuncunun yeniden beraberlik yaşadığının konuşulması sonrası iki taraf sessizliğini korumuştu.