Çağatay Ulusoy'u bile delirttiler Serenay Sarıkaya sözlerine sonunda 'bizi salın' diye tepindi! Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Eski sevgililer Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya, Medcezir dizisinden rol arkadaşları Taner Ölmez'in düğününe katıldı. İkilinin aynı ortamda bulunmaları bile 'küllerinden doğan aşk' iddialarının ortaya atılmasına yetti. Ancak Çağatay Ulusoy artık bu iddialara sessiz kalmadı. Çağatay Ulusoy'un bu sözleri sonrası sevgilisinin kim olduğu merak edildi.