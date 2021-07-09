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    • Magazin
    • 09.07.2021 12:56
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    • 09.07.2021 12:56
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    Çağatay Ulusoy'u bile delirttiler Serenay Sarıkaya sözlerine sonunda 'bizi salın' diye tepindi! Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim?

    Bir süredir ekranlarda görülmeyen Çağatay Ulusoy, öyle bir çileden çıktı ki sonunda Instagram hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. 30 yaşındaki yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde evlenen, Medcezir dizisinden rol arkadaşı olan Taner Ölmez'in düğününe katılmıştı. Taner Ölmez'in düğününe katılan isimlerden biri de Serenay Sarıkaya'ydı. Sonrasında olanlar oldu. Çağatay ve Serenay'ın yakınlaştığı iddia edildi. Bu iddiaların ortaya atılması bile Çağatay'ın delirmesine yetti. Sonunda tepesinin tası atan Çağatay Ulusoy bakın neler söyledi neler...

    Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim?

    Çağatay Ulusoy'u bile delirttiler Serenay Sarıkaya sözlerine sonunda 'bizi salın' diye tepindi! Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Eski sevgililer Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya, Medcezir dizisinden rol arkadaşları Taner Ölmez'in düğününe katıldı. İkilinin aynı ortamda bulunmaları bile 'küllerinden doğan aşk' iddialarının ortaya atılmasına yetti. Ancak Çağatay Ulusoy artık bu iddialara sessiz kalmadı. Çağatay Ulusoy'un bu sözleri sonrası sevgilisinin kim olduğu merak edildi.

    Çağatay Ulusoy ve eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz hafta oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun düğün töreninde görüntülenmelerinin ardından magazin kulislerinde ikilinin yeniden barıştığı öne sürülmüştü.

    Düğün töreninde aynı ortamda bulunan Çağatay Ulusoy ve güzel oyuncunun yeniden beraberlik yaşadığının konuşulması sonrası iki taraf sessizliğini korumuştu.

        Çağatay Ulusoy'un Serenay Sarıkaya ile birlikte tatile çıkacağı bile öne sürülürken Ulusoy Instagram hesabından sert açıklamalarda bulundu.

        "GAYENİZ NEDİR? SALIN BİZİ ARTIK!"

        İddialara kayıtsız kalmayan Ulusoy, "Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu?...

        Çok üzücü...Gayeniz nedir? Anlamıyorum, bir salın bizi be kardeşim..." ifadelerini kullandı.

            Uzun süredir birliktelik yaşayan Çağatay Ulusoy (30) ile Duygu Sarışın'ın (33) geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları konuşulmuştu.

            Ulusoy, bu iddiaları yalanlayarak; "Bizim tabii kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor." demişti.
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