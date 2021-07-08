Masumlar Apartmanı'nda ayrılan ayrılana! Sıra şimdi onda... Yerle yeksan edecek veda gelişmesi!

15 Eylül 2020 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan ve bu sezonun dikkat çeken yapımlarından birisi olan Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde bomba bir ayrılık yaşandı. Seyirciler Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci'nin vedasının ardından kulislerde konuşulan gelişmelere odaklandı. Bilindiği üzere son dönemlerde Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in diziye veda edeceği konuşulsa da bu iddialar henüz yapımcı şirket tarafından doğrulanmadı. İzleyiciler Naci karakterinin veda edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Hal böyle olunca geçen ay sezon finali yapan Masumlar Apartmanı dizisinde gözler Eylül ayında yaşanacak gelişmelerde.

SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

TRT 1 ekranlarında macerasını sürdüren Masumlar Apartmanı dizisinin bu hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girdi.