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    • Magazin
    • 09.07.2021 15:35
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    • 09.07.2021 15:35
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    Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu, büyük ödül neydi? 9 Temmuz Doya Doya Moda All Star finalinde büyük ödülü kim kaptı?

    Gündemde gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu, büyük ödül neydi? Sorusuna yanıtı sıklıkla araştırılıyor. TV8’de hafta içi her gün yayınlanan, 42 beden üstü yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada heyecanla beklenen final günü geldi çattı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in oturduğu Doya Doya Moda All Star’da tüm sezon boyunca yarışan isimlerden hangisi şampiyon oldu? 9 Temmuz Doya Doya Moda All Star finalinde büyük ödülü kim kaptı?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu, büyük ödül neydi?

    Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu, büyük ödül neydi? 9 Temmuz Doya Doya Moda All Star finalinde büyük ödülü kim kaptı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu hafta sevilen fenomen yarışma final yapıyor, hem heyecanlı hem de duygusal anlar eşlik etti. Tüm sezon boyunca stilini en iyi sergileyen yarışmacı büyük ödülün sahibi olup şampiyonluğu elde etti. İşte yaşananlar…

    DOYA DOYA MODA ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    8 TEMMUZ PERŞEMBE PUAN DURUMU

    Günün birincisi Özde oldu

    Özde:20

    Rabia:19

    Birben:13

    Ferdanur:19

    DOYA DOYA MODA ALL STAR BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

    Doya Doya Moda All Star yarışmacısı Birben Dilan Coşkun 1996 yılında İzmir'de doğdu. ... İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan Birben Coşkun'un İzmir'de kendisine ait bir pastanesi bulunuyor. Pastanenin işletmeciliğini yapan Birben Coşkun aynı zamanda İzmir'de organizasyon işleri ile de ilgileniyor.

        FERDANUR BAŞARAN KİMDİR?

        Ferdanur Başaran, 23 yaşında. Eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde yapan Ferdanur Başaran büyük beden mankenlik yapıyor. 94 kilo olan ve 46 beden giyen İddialı çıkışları ve sert sözleriyle bilinen Ferdanur Başaran, daha önce Doya Doya Moda yarışmacılardan Su Baher ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekmişti.

        Doya Doya Moda programının ilk bölümünden itibaren ayrılmayan ve yakın arkadaş olup aynı odada kalan Ferdanur Başaran ve Su Baher, oldukça sert bir biçimde arkadaşlıklarını bitirmişti. Başaran'ın büyük beden ve küçük beden giysiler sattığı kendisine ait bir butiği de bulunmaktadır.

        İlk sezonda diskalifiye edilen Doya Doya Moda Ferdanur All Star'a yeniden gelen isimler arasında yer aldı.
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