Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu, büyük ödül neydi? 9 Temmuz Doya Doya Moda All Star finalinde büyük ödülü kim kaptı?

FERDANUR BAŞARAN KİMDİR?

Ferdanur Başaran, 23 yaşında. Eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde yapan Ferdanur Başaran büyük beden mankenlik yapıyor. 94 kilo olan ve 46 beden giyen İddialı çıkışları ve sert sözleriyle bilinen Ferdanur Başaran, daha önce Doya Doya Moda yarışmacılardan Su Baher ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekmişti.

Doya Doya Moda programının ilk bölümünden itibaren ayrılmayan ve yakın arkadaş olup aynı odada kalan Ferdanur Başaran ve Su Baher, oldukça sert bir biçimde arkadaşlıklarını bitirmişti. Başaran'ın büyük beden ve küçük beden giysiler sattığı kendisine ait bir butiği de bulunmaktadır.

İlk sezonda diskalifiye edilen Doya Doya Moda Ferdanur All Star'a yeniden gelen isimler arasında yer aldı.