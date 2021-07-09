Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu, büyük ödül neydi? 9 Temmuz Doya Doya Moda All Star finalinde büyük ödülü kim kaptı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu hafta sevilen fenomen yarışma final yapıyor, hem heyecanlı hem de duygusal anlar eşlik etti. Tüm sezon boyunca stilini en iyi sergileyen yarışmacı büyük ödülün sahibi olup şampiyonluğu elde etti. İşte yaşananlar…
DOYA DOYA MODA ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
8 TEMMUZ PERŞEMBE PUAN DURUMU
Günün birincisi Özde oldu
Özde:20
Rabia:19
Birben:13
Ferdanur:19
DOYA DOYA MODA ALL STAR BİRBEN COŞKUN KİMDİR?
Doya Doya Moda All Star yarışmacısı Birben Dilan Coşkun 1996 yılında İzmir'de doğdu. ... İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan Birben Coşkun'un İzmir'de kendisine ait bir pastanesi bulunuyor. Pastanenin işletmeciliğini yapan Birben Coşkun aynı zamanda İzmir'de organizasyon işleri ile de ilgileniyor.