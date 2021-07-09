Çoban ailesinde perişan edecek gelişme! Tek bir ferdi bile... Arka Sokaklar'da 15 yıl sonra bir devrin sonu!

15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Dizinin yıldızı on beş yıl sonra başka projede boy gösterecek. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 2006 yılından bu yana ekranlardaki macerasını sürdürüyor. Şüphesiz ki dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan oyuncuları oldukça fazla. Bu isimlerin başında da Özgür Ozan geliyor. Hüsnü Çoban karakteriyle izleyicilerin en sevdiği isimlerden birisi olan Özgür Ozan'ın yeni bir projede rol alıp almayacağı merak ediliyordu. Kulislerde konuşulan son iddialara göre Özgür Ozan'ın Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldığı yakın zamanda gündeme geldi.

YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK

Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide yer alan pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Özgür Ozan.