Reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da programın birinci olduğu sorgulanıyor. Televizyon ekranlarında sabah, öğle ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program yayınlanıyor ve sonuçlar için heyecan dorukta oluyor. Peki, 9 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Kuzeyin Oğlu, Dumbo kim birinci oldu? İşte bilgiler...

9 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

İşte dünün reyting sonuçları;