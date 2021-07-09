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    • Magazin
    • 09.07.2021 22:56
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    • 09.07.2021 22:56
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    9 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Kuzeyin Oğlu, Dumbo kim birinci oldu?

    9 Temmuz reyting sonuçları hakkında araştırmalar akşam saatleriyle birlikte artış gösterdi. Bugün sabah, öğle ve akşam kuşağında televizyon ekranlarında yayınlanan programları takip eden izleyiciler hangi dizi ya da programın birinci olduğunu merak ediyor. Bir önceki günün reyting sonuçları sabah saatlerinde seyircilere duyuruluyor. Peki, 9 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Kuzeyin Oğlu, Dumbo kim birinci oldu? İşte merak edilenler...

    9 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı?

    Reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da programın birinci olduğu sorgulanıyor. Televizyon ekranlarında sabah, öğle ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program yayınlanıyor ve sonuçlar için heyecan dorukta oluyor. Peki, 9 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Kuzeyin Oğlu, Dumbo kim birinci oldu? İşte bilgiler...

    9 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    9 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    İşte dünün reyting sonuçları;

    8 TEMMUZ TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

    2 KAZARA ASK STAR TV

    3 KEFARET FOX

    4 FOX ANA HABER FOX

    5 SEKSENLER TRT 1

    6 HAVA DURUMU KANAL D

    7 SHOW ANA HABER SHOW TV

    8 MEDUSA DARBESI (Y.S) KANAL D

    9 KANAL D ANA HABER KANAL D

    10 ORUMCEK ADAM ORUMCEK EVRENINDE (Y.S) ATV

        AB İLK 10 PROGRAM

        1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

        2 SEKSENLER TRT 1

        3 FOX ANA HABER FOX

        4 HAVA DURUMU KANAL D

        5 MEDUSA DARBESI (Y.S) KANAL D

        6 KEFARET FOX

        7 SHOW ANA HABER SHOW TV

        8 KAZARA ASK STAR TV

        9 YAPRAK DOKUMU (TKR) KANAL D

        10 KANAL D ANA HABER KANAL D

        REYTİNG NEDİR?

        Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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