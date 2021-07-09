Yıldız Tilbe pandemi sonrası ilk kez hayranlarıyla buluştu! Güçlü sesiyle Harbiye’yi inletti işte o anlar…

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkili olan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülke çapında bir dizi önlemler alınmıştı.

Aşılanma sonrası vaka sayılarının da düşmesiyle birlikte kısıtlamalar kaldırıldı. Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra İstanbul'da bugün ilk konser verildi.

HARBİYE'DE SAHNE ALDI

Şişli'deki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde Yıldız Tilbe binlerce hayranıyla buluştu.

'BİRBİRİMİZİ ÖZLEMİŞİZ'

Konserde konuşan Yıldız Tilbe, "Ama benim hiçbir yerim tutmuyor. Otur otur evde, korona boyunca bir koydu kaldım böyle. Şuralarım falan vallahi, özlemişiz ya birbirimizi. Özletene şükürler olsun" diye konuştu.

HAYRANLARI AKIN ETTİ

Binlerce kişi konser alanını doldurarak müziğe eşlik etti. Konsere seyirci olarak katılan Şevval Sam ise Yıldız Tilbe'nin daveti üzerine sahneye çıkarak şarkı söyledi.