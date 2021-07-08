'Çatışmaya mı hasretiz?' sözleriyle ekranları sallayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İshak'ı Caner Kurtaran hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
EDHO'da Hızır Çakırbeyli ve ailesine düşman olarak diziye giren İshak karakteri daha sonra Hızır Çakırbeyli ve ailesinin dostu oldu.
Başarılı bir performans sergileyen Caner Kurtaran büyük bir hayran kitkesi edindi. Hayranları tarafından özel hayatı da merak edilen başarılı oyuncu hakkında ortaya çıkan bilgiler de duyanları hayrete düşürdü.
İşte Caner Kurtaran hakkındaki bilgiler...
CANER KURTARAN KİMDİR?
Caner Kurtaran, 26 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisedeyken tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Liseyi bitirdikten sonra teyzesinin vasıtasıyla amatör bir tiyatro grubuyla tanıştı.
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasını ardından, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında okumaya başladıktan sonra birinci sınıfı bitirince kaydını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne aldırıp buradan mezun olmuştur.