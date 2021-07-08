'Çatışmaya mı hasretiz?' sözleriyle ekranları sallayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İshak'ı Caner Kurtaran hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

EDHO'da Hızır Çakırbeyli ve ailesine düşman olarak diziye giren İshak karakteri daha sonra Hızır Çakırbeyli ve ailesinin dostu oldu.