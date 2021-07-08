Çukurova'da flaş ayrılıktan sonra muhteşem olay! Doğduğun Ev Kaderindir'den gelmek için yola çıktı. Perşembe akşamları reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisine bu sezon pek çok ünlü isim veda etti. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı. Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın vedasıyla dizide neler yaşanacağı merak ediliyordu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sezon Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki performansıyla takdir toplayan İbrahim Çelikkol'a Çukurova ekibinden transfer teklifi götürüldüğü bildirildi.

BOMBA TRANSFER

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca diziler yeni oyuncu transferleriyle gündeme geliyor.