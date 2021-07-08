Ekranların reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova Haziran ayında yayınlanan 102. bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girmişti. Sezon finali bölümünde heyecan dolu gelişmelerin izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği bölümde bir veda yaşandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin yeni sezonunun Eylül sonu ya da Ekim başında izleyici karşısında olması bekleniyor.

İşte herkesi şaşırtan veda gelişmesi;