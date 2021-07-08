Ekranların reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova Haziran ayında yayınlanan 102. bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girmişti. Sezon finali bölümünde heyecan dolu gelişmelerin izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği bölümde bir veda yaşandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin yeni sezonunun Eylül sonu ya da Ekim başında izleyici karşısında olması bekleniyor.
İşte herkesi şaşırtan veda gelişmesi;
SEZON FİNALİNDE VEDA
Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırtacak. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam ediyor.
Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış'ın 102. bölümde Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerası sona erdi. Ünalmış Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.