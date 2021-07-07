Murat Övüç düğünde sahne aldı başına gelmeyen kalmadı! Hem tehdit edildi hem tehdit etti açıklaması olay oldu darp iddiası…

Övüç, kısa sürede gündem olan videoda şu ifadeleri kullandı: "Dün Bursa Mustafa Kemal Paşa'da bir roman düğününe katıldık ama paramızı vermediler.

'BENİ DARP ETTİLER'

Hadi beni boşver beni paraya ihtiyacım yok ama bari sazcıların parasını verseydiniz. Bir de beni darp ettiler. Ayıp! Ben ne roman düğünlerine katıldım ve beni pırlantalarla yolcu ettiler. Romanlar çok kaliteli insanlar.