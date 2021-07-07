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    • Magazin
    • 07.07.2021 19:24
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    • 07.07.2021 19:28
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    Murat Övüç düğünde sahne aldı başına gelmeyen kalmadı! Hem tehdit edildi hem tehdit etti açıklaması olay oldu darp iddiası…

    Murat Övüç Roman düğününde sahne aldı başına gelmeyen kalmadı! Geçtiğimiz günlerde aracından dehşet saçan oğlu Burakcan Övüç ile gündeme gelen Murat Övüç, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile çok konuşuldu. Söz konusu videoda Övüç, Bursa'da yapılan roman düğününde sahneye çıktığını ancak parasını alamadığını dile getirdi. Darp ve tehdit edildiğini ileri süren Övüç, “Paramızı verin, yoksa ben her türlü almasını bilirim” ifadelerini kullanarak başından geçenleri anlattı. İşte Murat Övüç’ün o açıklaması…

    Murat Övüç isyanda! Hem tehdit edildi hem tehdit etti

    Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ve paylaşımlarla sık sık gündem olan Murat Övüç, Instagram sayfasında yayınladığı bir video ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen yasakların kaldırılmasının ardından Bursa'da bir Roman düğününde sahne alan Övüç, parasını almadığını ve darp edildiğini ileri sürerek başından geçenleri anlattı.

    Övüç, kısa sürede gündem olan videoda şu ifadeleri kullandı: "Dün Bursa Mustafa Kemal Paşa'da bir roman düğününe katıldık ama paramızı vermediler.

    'BENİ DARP ETTİLER'
    Hadi beni boşver beni paraya ihtiyacım yok ama bari sazcıların parasını verseydiniz. Bir de beni darp ettiler. Ayıp! Ben ne roman düğünlerine katıldım ve beni pırlantalarla yolcu ettiler. Romanlar çok kaliteli insanlar.

        O DA TEHDİT ETTİ!
        Paramızı verin. Yoksa ben her türlü almasını bilirim. En büyük para romanlarda ama aralarında böyle pisliklerde çıkıyor.

        Müzisyenlerin ve benim para verilmediği için sahneye çıkmak istemedim. 'Hayır gidemezsin. Gidersen senin buradan cesedin çıkar' dediler. Çıktım aslanlar gibi okudum ama paramızı vermediler"

        Düğün sonrası karakola gittiğini de belirten Övüç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra karakola gittim ve durumu anlattı. Onlar da 'Bu hukuki bir işlem avukatınıza gidin' dediler. Karakoldan da bizi tıpış tıpış gönderdiler"
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