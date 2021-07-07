Defne Samyeli'nin acı günü! “Üzgünüm, kızgınım, yorgunum” dedi sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, köpeğinden gelen acı haberle sarsıldı. Samyeli, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla köpeği Melo'nun vefat ettiğini söyledi.
Sevimli dostu Melo'nun bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlanan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Üzgünüm, kızgınım, yorgunum. Karmakarışığım. Onu bugün görüp sarılacağız, öpeceğiz derken, eğitmeni 'kaybettik' dedi"
Melo'nun hikayesini de takipçileriyle paylaşan Defne Samyeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatımızın son üç ayının en önemli neşesi… Derin'le Çağla bir süs havuzunda boğulmak üzere bulup eve getirdiler.