Defne Samyeli'nin acı günü! “Üzgünüm, kızgınım, yorgunum” dedi sosyal medyadan duyurdu

Elimde vileda ve paspasla geçen günlerde hep yeni bir yaramazlık ve tatlılıkla beni benden alan Melo. Bir daha köpek istemiyorum, çünkü çok bağlanıyorum, yeterince uzun kalmıyorlar bizimle diye söylenirken, hayatımızda kalıcı planlarımızı bana artık 'köpekli' yaptıran Melo.