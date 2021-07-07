Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.07.2021 20:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2021 20:46
    ABONE OL

    Defne Samyeli'nin acı günü! “Üzgünüm, kızgınım, yorgunum” dedi sosyal medyadan duyurdu

    Defne Samyeli'nin acı günü! Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Defne Samyeli, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Köpeği Melo’dan gelen acı haberle sarsılan Samyeli, yaşadığı derin üzüntüyü takipçileriyle paylaştı. Sevimli dostu Melo’nun hikayesini ve hissettiklerini anlatan Samyeli, özellikle hayvansever takipçileri tarafından büyük destek gördü. İşte Defne Samyeli’nin o paylaşımı…

    Defne Samyeli'nin acı günü!

    Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, köpeğinden gelen acı haberle sarsıldı. Samyeli, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla köpeği Melo'nun vefat ettiğini söyledi.

    Sevimli dostu Melo'nun bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlanan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Üzgünüm, kızgınım, yorgunum. Karmakarışığım. Onu bugün görüp sarılacağız, öpeceğiz derken, eğitmeni 'kaybettik' dedi"

    Melo'nun hikayesini de takipçileriyle paylaşan Defne Samyeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatımızın son üç ayının en önemli neşesi… Derin'le Çağla bir süs havuzunda boğulmak üzere bulup eve getirdiler.

        İnsanlardan çok korkan, tek gözünü kaybetmiş, travmatize bir yavru. Melo… Derin'in şırıngayla su içirip elleriyle beslediği, zaman içinde o korkak yavrudan sevimli ve azgın bir tazıya dönüşen Melo. Kalp hırsızı...

        Elimde vileda ve paspasla geçen günlerde hep yeni bir yaramazlık ve tatlılıkla beni benden alan Melo. Bir daha köpek istemiyorum, çünkü çok bağlanıyorum, yeterince uzun kalmıyorlar bizimle diye söylenirken, hayatımızda kalıcı planlarımızı bana artık 'köpekli' yaptıran Melo.

        "BİR DAKİKA GÖRMESE AĞLIYORDU"
        Deren, Çağla ve bana çocuk gibi sarılan, Derin'e ise resmen bağımlı olan, onu bir dakika göremese ağlayan Melo… Parvovirüs kapmış. Aşısı da vardı, ama yeterli olmamış onu korumaya belli ki.

            Hayat işte… Olan oluyor. Bizse acı içindeyiz. Ah Melocuk. Seni çok sevdik çok. Keşke seninle yolumuz çok daha uzun olabilseydi. Tüylü dostlar cennetinde güzelce koş, oyna. Bize hatırlattığın, öğrettiğin, yaşattığın bindir sevgi için sonsuz minnettarım"
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı
            Haberler Magazin Defne Samyeli'nin acı günü! “Üzgünüm, kızgınım, yorgunum” dedi sosyal medyadan duyurdu