Uyanış Büyük Selçuklu'da olay olacak isme bakın! Düşmanın alnını karışlayacak! Bu kareyle meydana çıktı

Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni sezon için geri sayım devam ederken projede Barış Arduç'un yer alacağı haberi seyircileri sevindirdi. Bu sezonun en çok konuşulan dizilerinden birisi olan proje bu kez ses getirecek bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak ünlü oyuncu Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan'ı canlandıracağı açıklanmıştı. Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladığı bilgisi geldi. Ayrıca ünlü oyuncu at üzerinde eğitim yaparken görüntülendi. Barış Arduç'un yeni sezonda Sultan Alparslan'ı canlandıracağı dizide neler olacağı ve kadroya kimlerin katılacağı konusunda heyecan sürüyor.

YENİ SEZON TANITIMI

Yeni sezonla ilgili paylaşılan tanıtımda "Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın destansı hikayesi yakında TRT 1'de!" ifadeleri kullanıldı.