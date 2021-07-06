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    • Magazin
    • 07.07.2021 08:55
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    • 07.07.2021 08:55
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    Uyanış Büyük Selçuklu'da olay olacak isme bakın! Düşmanın alnını karışlayacak! Bu kareyle meydana çıktı

    İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Dizinin yapım şirketi bomba bir transfere imza attı. Dizide 3 sezon boyunca Sultan Alparslan dönemi anlatılacağı için Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür haricinde tüm oyuncular kadrodan ayrıldı. Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Arduç için Uyanış Büyük Selçuklu dönemi başlıyor. Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek. 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağı belli oldu. Ayrıca Barış Arduç'un at üstünde eğitim yaptığı bir fotoğraf da izleyicide heyecan yaratmaya yetti.

    Uyanış Büyük Selçuklu'da olay olacak isim!

    Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni sezon için geri sayım devam ederken projede Barış Arduç'un yer alacağı haberi seyircileri sevindirdi. Bu sezonun en çok konuşulan dizilerinden birisi olan proje bu kez ses getirecek bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak ünlü oyuncu Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan'ı canlandıracağı açıklanmıştı. Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladığı bilgisi geldi. Ayrıca ünlü oyuncu at üzerinde eğitim yaparken görüntülendi. Barış Arduç'un yeni sezonda Sultan Alparslan'ı canlandıracağı dizide neler olacağı ve kadroya kimlerin katılacağı konusunda heyecan sürüyor.

    YENİ SEZON TANITIMI

    Yeni sezonla ilgili paylaşılan tanıtımda "Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın destansı hikayesi yakında TRT 1'de!" ifadeleri kullanıldı.

    EĞİTİMLERE BAŞLADI

    Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladığı bilgisi geldi. Ayrıca ünlü oyuncu at üzerinde eğitim yaparken görüntülendi.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek.

        Birsen Altuntaş 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağı bilgisini paylaştı. Ayrıca dizinin kadrosunda hangi yeni isimlerin yer alacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.

        BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

        Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde dünyaya geldi. Bugüne kadar onlarca projede yer alan ünlü oyuncunun son projesi Çukur oldu.

        Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.

            Ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber 3 kardeştir. 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te bitirdi.

            İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.
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