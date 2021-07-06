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    • Magazin
    • 07.07.2021 08:55
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    • 07.07.2021 08:55
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    ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı 25. bölüm izle! Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir

    ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Maraşlı'da bu akşam heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Yeni bölümde gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyledi ve ondan her şeyi anlatmasını istedi. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı'nın Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edip etmeyeceği merak ediliyor. Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir? İzleyiciler ise Maraşlı 25. bölüm izle seçeneğini araştırıyor. İşte ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle seçeneği...

    Maraşlı 25. bölüm izle!

    Salı günleri izleyicileri tarafından heyecanla takip edilen Maraşlı dizisi bu akşam saat 20.00'de 25. bölümüyle ekranlardaydı. Yeni bölümde Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmişti. Hilal onu kurtarmak için harekete geçti. Hurdacı, Savaş'ı aldı ve Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Maraşlı 25. bölüm canlı izle seçeneği...

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    "Ne yapıyorsam seni sevdiğim için yapıyorum..."

    Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

    Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

    Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

    Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

    Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir?

        Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

        Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir?

        Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar. Maraşlı gittikçe gerginleşir. İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?
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        Haberler Magazin ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı 25. bölüm izle! Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir