Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın nişanlısı ne oldu çat çat her şeyi anlattı! Bu iş iyice arap saçına döndü... Ocak aynında seyirci karşısına çıkmaya başlayan Survivor 2021 25 Haziran akşamı final yaptı. Survivor şampiyonu ise yarışmanın iddialı isimlerinden İsmail Balaban oldu. Şampiyon Balaban yarışma süresince nişanlısı Gamze Atakan'la problemler yaşamıştı. Yarışmanın şampiyonu İsmail Balaban, yarışma sırasında problemler yaşadığı nişanlısı Gamze Atakan hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.
Survivor Türkiye 2021 yarışması, TV ekranlarında MasterChef Türkiye 2020 programının final yapmasıyla birlikte Ocak ayında başladı ve program Haziran ayına kadar devam etti. Bu süreçte programda birçok sıra dışı olay yaşandı ve bu olayların her biri de izleyicilerin dikkatini çekti.
Programın başından sonuna kadar yarışmada bulunan yarışmacılar arasında çeşitli diyaloglar, gerginlikler ve eğlenceli anlar yaşandı. Tüm bu anlar, Survivor yarışmasının milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemesinde başrol oynadı.