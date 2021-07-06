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    • Magazin
    • 06.07.2021 11:38
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    • 06.07.2021 11:38
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    Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın nişanlısı ne oldu çat çat her şeyi anlattı! Bu iş iyice arap saçına döndü

    Survivor 2021'de, Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın oturduğu final koltuğundan zaferle ayrılan taraf kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban olmuştu. Yarışmada gösterdiği performans bir yana İsmail Balaban nişanlısı Gamze Atakan ve ailesinin yaşadığı problemle gündeme gelmişti.Tam olarak ne yaşandığı bilinmese de o dönem yaşananlar çok konuşulmuştu. Yarışma sonrası İsmail Balaban ve Gamze Atakan olayında son durumun ne olduğu merak ediliyor herkes tarafından. İsmail Balaban sonunda Gamze Atakan hakkında konuştu ve her şeyi tüm çıplaklığıyla anlattı.

    İsmail Balaban'ın nişanlısına ne oldu?

    Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın nişanlısı ne oldu çat çat her şeyi anlattı! Bu iş iyice arap saçına döndü... Ocak aynında seyirci karşısına çıkmaya başlayan Survivor 2021 25 Haziran akşamı final yaptı. Survivor şampiyonu ise yarışmanın iddialı isimlerinden İsmail Balaban oldu. Şampiyon Balaban yarışma süresince nişanlısı Gamze Atakan'la problemler yaşamıştı. Yarışmanın şampiyonu İsmail Balaban, yarışma sırasında problemler yaşadığı nişanlısı Gamze Atakan hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

    Survivor Türkiye 2021 yarışması, TV ekranlarında MasterChef Türkiye 2020 programının final yapmasıyla birlikte Ocak ayında başladı ve program Haziran ayına kadar devam etti. Bu süreçte programda birçok sıra dışı olay yaşandı ve bu olayların her biri de izleyicilerin dikkatini çekti.

    Programın başından sonuna kadar yarışmada bulunan yarışmacılar arasında çeşitli diyaloglar, gerginlikler ve eğlenceli anlar yaşandı. Tüm bu anlar, Survivor yarışmasının milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemesinde başrol oynadı.

        Ancak yarışmanın şampiyonu İsmail Balaban'ın bir hafta iletişim ödülünde annesiyle yaptığı telefon konuşması, o dönemde tüm programın önüne geçti. İsmail Balaban'ın annesi, söz konusu konuşmada telefonda oğluna, nişanlısı Gamze'nin bıraktığı gibi biri olmadığını ve çok değiştiğini söyledi.

        Annesinin sesini oldukça üzgün şekilde duyan İsmail Balaban, programda nişanlısına karşı tavır aldı. Bunun üzerine Gamze, İsmail ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan sildi. Ancak ikilinin tam olarak barışıp barışmadığı ise yarışmanın finalinden sonra ortaya çıkacaktı.

        Yarışmanın finalinden sonra İsmail ile yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu arasında aşk olduğu iddiaları da gündeme gelince, Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan'ın ayrıldığı iddiaları güçlendi. İsmail Balaban, nişanlısı ile ilgili olarak ilk kez konuştu.

            "ÇOK AĞLADIM, ÜZÜLDÜM, ETKİLENDİM…"

            Survivor Türkiye 2021 şampiyonu İsmail Balaban en çok merak edilen konulardan biri olan nişanlısı Gamze hakkındaki sorulara da açıklık getirdi.

            Annesiyle iletişim ödülündeki konuşmasına ilişkin konuşan İsmail Balaban "Çok üzüldüm, ağladım, etkilendim ama güçlü kalmaya çalıştım. 'Bir şeyler yaşanmış ama bu adada bir hedefim var' diye düşündüm.

            Dışarıya yansıtmamaya çalıştım ama zordu." dedi. İsmail ile Gamze'nin ayrılmadığı düşünülüyor.
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