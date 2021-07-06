Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın nişanlısı ne oldu çat çat her şeyi anlattı! Bu iş iyice arap saçına döndü

Survivor Türkiye 2021 yarışması, TV ekranlarında MasterChef Türkiye 2020 programının final yapmasıyla birlikte Ocak ayında başladı ve program Haziran ayına kadar devam etti. Bu süreçte programda birçok sıra dışı olay yaşandı ve bu olayların her biri de izleyicilerin dikkatini çekti.