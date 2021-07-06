Ayhan Alptekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Müzik camiasını yasa boğan Ayhan Alptekin neden öldü, hastalığı neydi?

AYHAN ALPTEKİN KİMDİR?

Ayhan Altepekin 1965 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşında melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başlayan Alptekin, 1982'de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu. Grup Yıldızlar ile 3 yıl boyunca Artvin'in Kemalpaşa ilçesi ve Rize arasındaki ilçelerde düzenlenen düğün ve toplantılarda sahne aldı. Askerdeyken kanun, bağlama ve org ile programlar yaptı. 1993 yılında Lazca müzik ve anonim destanlardan oluşan ilk kasetini çıkardı. 2002 yılında Mamuli adlı yapım şirketini kurdu. Mamuli'de Karadeniz temalı şarkılar bestelendi. Öldüğü tarihe kadar müzik hayatına devam etti. Evli olan Alptekin iki kız ve iki erkek olmak üzere 4 çocuk babasıydı.