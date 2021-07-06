Sinem Kobal ezber bozdu kim der ki 1 çocuk annesi diye! Eşi Kenan İmirzalıoğlu çok şanslı kumsala uzandı sonra da...

İlk kez Dadı dizisi ile sektöre giriş yapan Sinem Kobal, döneme damgasını vurmuş olan bu dizide "Dilara" karakteri ile rol aldı. Ardından döneme damgasını vuran bir sinema filmi olan Okul filmi ile adından söz ettiren Sinem Kobal, sonrasında ise Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Arka Sokaklar, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Mor Menekşeler, Gönül İşleri, Analar ve Anneler ve Yüz Yüze dizilerinde rol aldı.