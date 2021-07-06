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    • Magazin
    • 06.07.2021 10:21
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    • 06.07.2021 10:21
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    Sinem Kobal ezber bozdu kim der ki 1 çocuk annesi diye! Eşi Kenan İmirzalıoğlu çok şanslı kumsala uzandı sonra da...

    Güzel oyuncu Sinem Kobal öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyayı yaktı geçti. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'yla hayatını birleştiren Sinem Kobal, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i kucaklarına almıştı. Lalin daha 1 yaşında yok ama anne Sinem Kobal çoktan eski formuna geri döndü bile. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Sinem Kobal, Instagram hesabından plajdan mayolu fotoğrafını paylaştı, sonrasında da olanlar oldu. Kobal’ın paylaşımını görenler, bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

    Sinem Kobal ezber bozdu kim der ki 1 çocuk annesi diye!

    Sinem Kobal ezber bozdu kim der ki 1 çocuk annesi diye! Eşi Kenan İmirzalıoğlu çok şanslı kumsala uzandı sonra da... 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, altı ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor. Sinem Kobal kumların üzerinde mayosuyla poz verdi. Güzel oyuncunun plaj paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

    33 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Sinem Kobal, yıllar boyunca Türkiye'de birçok dizi ve filmde boy gösterdi. Kariyerinde daha çok diziler ile ön planda olan Sinem Kobal, dizi dünyasına ilk adımını da 2001 yılında attı.

    İlk kez Dadı dizisi ile sektöre giriş yapan Sinem Kobal, döneme damgasını vurmuş olan bu dizide "Dilara" karakteri ile rol aldı. Ardından döneme damgasını vuran bir sinema filmi olan Okul filmi ile adından söz ettiren Sinem Kobal, sonrasında ise Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Arka Sokaklar, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Mor Menekşeler, Gönül İşleri, Analar ve Anneler ve Yüz Yüze dizilerinde rol aldı.

        Son olarak 2017 yılında Yüz Yüze dizisinde "Seliha" karakteri ile boy gösteren Sinem Kobal, ayrıca Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu, Ayakta Kal, Romantik Komedi, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda ve Yaktın Beni gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

        2016 yılında yakışıklı meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, yıllardır bir projede yer almıyordu. Bu süreçte sosyal medyadan sevenleri ile buluşan Kobal, bir kez daha sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirdi.

        AYAKLARINI UZATTI, DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDI

        6 ay önce Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, ilk çocukları Lalin'i kucaklarına aldı.

            Ünlü çift, aylarca çocuklarının yüzünü göstermediler ve sonunda Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda kızının yüzünü ilk kez gösteren bir paylaşımla dikkat çekti.

            Bu dikkat çekici paylaşımdan sonra, ailesi ile soluğu yaz tatilinde alan Sinem Kobal, tatilden paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sinem Kobal'ın sosyal medya hesabından ayaklarını plaja doğru uzatıp verdiği mayolu pozu paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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