Sinem Kobal ezber bozdu kim der ki 1 çocuk annesi diye! Eşi Kenan İmirzalıoğlu çok şanslı kumsala uzandı sonra da... 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, altı ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor. Sinem Kobal kumların üzerinde mayosuyla poz verdi. Güzel oyuncunun plaj paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.
33 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Sinem Kobal, yıllar boyunca Türkiye'de birçok dizi ve filmde boy gösterdi. Kariyerinde daha çok diziler ile ön planda olan Sinem Kobal, dizi dünyasına ilk adımını da 2001 yılında attı.
İlk kez Dadı dizisi ile sektöre giriş yapan Sinem Kobal, döneme damgasını vurmuş olan bu dizide "Dilara" karakteri ile rol aldı. Ardından döneme damgasını vuran bir sinema filmi olan Okul filmi ile adından söz ettiren Sinem Kobal, sonrasında ise Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Arka Sokaklar, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Mor Menekşeler, Gönül İşleri, Analar ve Anneler ve Yüz Yüze dizilerinde rol aldı.