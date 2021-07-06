Duygu Özaslan bikinili pozu verdi rüküşlüğü her şeyin önüne geçti! Para var ama zevk yok ... YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Duygu Özaslan, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir aşk yaşayan Duygu Özaslan-Can Maxim Mutaf çifti evlilik haberiyle gündem olmuştu. Son olarak bikinili pozlarını paylaşan Duygu Özaslan tercih ettiği ayakkabı ile dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlilik teklifi alan YouTuber Duygu Özaslan, tatiline devam ediyor. Her anını takipçileriyle paylaşan fenomen, bir bikinili daha pozunu paylaştı ancak bu sefer eleştiri yağmuruna tutuldu.
AYAKKABILARI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Aylarca spor yaparak tüm fazla kilolarından kurtulan fenomen, ten rengi bikinisiyle yaptığı bir kombinini takipçilerinin beğenisine sundu. Fiziğiyle çok beğenilen Özaslan'ın tercih ettiği ayakkabı ise hiç beğenilmedi.