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    • Magazin
    • 06.07.2021 16:43
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    • 06.07.2021 16:43
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    Duygu Özaslan bikinili pozu verdi rüküşlüğü her şeyin önüne geçti! Para var ama zevk yok

    Kısa süre önce basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan aldığı evlilik teklifiyle magazin gündeminde kendisine yer bulan Duygu Özaslan bu kez de tercihleriyle gündeme geldi. Bikinili pozlarıyla çok konuşulan Özaslan'ın paylaşımındaki bir detay, hayranlarını harekete geçirdi. Her zamanki gibi bikinili bir fotoğraf paylaşan Duygu Özaslan'ın giydiği ayakkabı takipçileri tarafından hiç beğenilmeyince alay konusu oldu. Özaslan'ın ayakkabısı için "Bunu giydiğine inanamıyorum" yorumunu yapıldı.

    Duygu Özaslan bikinili pozu verdi rüküşlüğü her şeyin önüne geçti!

    Duygu Özaslan bikinili pozu verdi rüküşlüğü her şeyin önüne geçti! Para var ama zevk yok ... YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Duygu Özaslan, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir aşk yaşayan Duygu Özaslan-Can Maxim Mutaf çifti evlilik haberiyle gündem olmuştu. Son olarak bikinili pozlarını paylaşan Duygu Özaslan tercih ettiği ayakkabı ile dikkat çekti.

    Geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlilik teklifi alan YouTuber Duygu Özaslan, tatiline devam ediyor. Her anını takipçileriyle paylaşan fenomen, bir bikinili daha pozunu paylaştı ancak bu sefer eleştiri yağmuruna tutuldu.

    AYAKKABILARI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

    Aylarca spor yaparak tüm fazla kilolarından kurtulan fenomen, ten rengi bikinisiyle yaptığı bir kombinini takipçilerinin beğenisine sundu. Fiziğiyle çok beğenilen Özaslan'ın tercih ettiği ayakkabı ise hiç beğenilmedi.

        Özaslan'ın siyah ayakkabısı gören sosyal medya kullanıcıları "Her şey güzel ama o ayakkabılar ne öyle" ve "O ayakkabılar şaka olmalı" yorumları yapıldı.

        Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik kararı aldı. Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götüren Can Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle Özaslan'ı şoke etti.

        Evlilik teklifini kabul eden Özaslan 'Evet dedim' sözleriyle güzel haberi duyurdu. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren çift geceden özel fotoğrafları sevenleriyle paylaştı.

            GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK!
            Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında anlattı:

            "Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız 'Biri var, senden çok hoşlanıyor' dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. 'Ya çirkindir ya da salaktır' dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk."
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            Haberler Magazin Duygu Özaslan bikinili pozu verdi rüküşlüğü her şeyin önüne geçti! Para var ama zevk yok