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    • Magazin
    • 06.07.2021 15:07
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    • 06.07.2021 15:07
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    Songül Karlı estetikle komple yüzünü değiştirmiş görenler tanıyamadı! 'Estetiğim yok' diye ortalarda dolaşan Songül Karlı...

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ve her paylaşımı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, takipçilerini şaşırmaya devam ediyor. Songül Karlı, sosyal medya hesabından geçmiş yıllara ait fotoğrafını paylaştı. Her fırsatta estetik yaptırmadığını söyleyen Karlı'nın fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı.Ünlü şarkıcının klibini ilk kez görenler ise Karlı'yı tanımakta zorlandı. 'Hiç estetiğim yok' diyen Karlı'nın yıllar içindeki değişimi ise bir kez daha gündeme geldi.

    Songül Karlı estetikle komple yüzünü değiştirmiş

    Songül Karlı estetikle komple yüzünü değiştirmiş görenler tanıyamadı! 'Estetiğim yok' diye ortalarda dolaşan Songül Karlı... Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor. Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Karlı, 2004 yılında piyasaya sunduğu Kaç Bahar adlı albümünde yer alan 'Babamın Kızıyam' şarkısının klibini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının klibini ilk kez görenler ise Karlı'yı tanımakta zorlandı. 'Hiç estetiğim yok' diyen Karlı'nın yıllar içindeki değişimi ise bir kez daha gündeme geldi.

    Çok genç yaşta müzik piyasasına giren 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı , 2004 yılında piyasaya sunduğu Kaç Bahar adlı albümünde yer alan 'Babamın Kızıyam' şarkısının klibini sosyal medya hesabında yayınladı.

    Klibi ilk kez gören takipçiler 'Hiç estetiğim yok' diyen Songül Karlı'yı tanımakta zorlandı.

        Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi bir kez daha gündeme geldi.

        Verdiği bir röportajda "Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım.

        Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım" açıklamasında bulunan Karlı'nın paylaşımı görenlerin şaşırmasına neden oldu.

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            Haberler Magazin Songül Karlı estetikle komple yüzünü değiştirmiş görenler tanıyamadı! 'Estetiğim yok' diye ortalarda dolaşan Songül Karlı...