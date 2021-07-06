AŞK 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix AŞK 101 dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu? Beklenen açıklama geldi…

AŞK 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix AŞK 101 dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile çok sevilen ve yayınlandığı ilk sezonda izleyicileri kendisine hayran bırakan dizi ile ilgili Netflix'ten açıklama geldi. Uzun zamandır merakla beklenen AŞK 101 2. yeni sezon tarihi belli oldu ve fragman da yayınlandı.