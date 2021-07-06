AŞK 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix AŞK 101 dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu? Beklenen açıklama geldi…

AŞK 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix AŞK 101 dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile çok sevilen ve yayınlandığı ilk sezonda izleyicileri kendisine hayran bırakan dizi ile ilgili Netflix'ten açıklama geldi. Uzun zamandır merakla beklenen AŞK 101 2. yeni sezon tarihi belli oldu ve fragman da yayınlandı.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?
Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi Netfix tarafından duyuruldu, 30 Eylül 2021'de izlenebilecek.
AŞK 101 DİZİ KONUSU NEDİR?
1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.
1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.
AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?
Kubilay Aka – Kerem
Kaan Urgancıoğlu – Kemal
Alina Boz – Eda
Pınar Deniz – Burcu