Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan İlyas Tetik’in son görüntüleri ortaya çıktı! Muazzez Ersoy’un o sözleri yürek yaktı…

"ÇOK KIYMETLİ DOSTUMU KAYBETTİM"

Ersoy, "Ne diyeceğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli, üstad bir müzik adamını değil; dostumu, arkadaşımı, abimi kaybettim" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTA ÖNCE PAYLAŞIM YAPTILAR

Yakın dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un 28 Haziran'da İlyas Tetik'le videosunu sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.