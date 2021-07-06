Kırmızı Oda'ya vedasını bu sözlerle duyurdu! Kırmızı Oda 2. sezonunda vedalar arşa ulaşacak!

Geçtiğimiz ay sezon finali yaparak yaz tatiline çıkan Kırmızı Oda dizisinde şaşırtan bir ayrılık gelişmesi meydana gelmişti. İlk sezonuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kırmızı Oda dizinin son bölümünde dikkat çeken gelişmeler ardı sıra yaşanmıştı. Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Petekkaya'nın vedası izleyiciyi üzerken bomba bir transfere imza atılmış ve Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar projeye konuk oyuncu olarak katılmıştı. Dizinin ikinci sezonunda yeni vedaların yaşanacağı kulislerde konuşuluyor.
ŞOK EDEN VEDA
Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler.
Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.