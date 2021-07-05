Star TV'de vaziyet planı değişti! Seyircisi resmen yasta... Defteri dürülüyor final için 2 hafta kararı!

Başrollerinde Barış Falay, Ahsen Eroğlu ve Fatih Artman'ın yer aldığı Menajerimi Ara dizisiyle ilgili final yapıyor iddialar gerçek çıktı. Son aylarda dizinin final yapıp yapmayacağı seyircileri tarafından merak ediliyordu. Bir süre önce kulislerde konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia edilmişti ve bu söylentilerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Şu ana kadar 44 bölümü geride bırakan Menajerimi Ara dizisinin final yapacak olması izleyicilerini kahretti. Menajerimi Ara 45. final bölümüyle 11 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyicisiyle buluşacak.

2 HAFTA ÖNCESİNDEN FİNAL YAPACAK

Şu ana kadar 44 bölümü geride bırakan Menajerimi Ara dizisinin final yapacak olması izleyicilerini kahretti.