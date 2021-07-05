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    • Magazin
    • 06.07.2021 08:15
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    • 06.07.2021 08:15
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    Star TV'de vaziyet planı değişti! Seyircisi resmen yasta... Defteri dürülüyor final için 2 hafta kararı!

    Defteri dürülüyor final için 2 hafta kararı! Star TV'de vaziyet planı değişti! Seyircisi resmen yasta... Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Menajerimi Ara dizisinin akıbeti belli oldu. Bilindiği üzere bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan Menajerimi Ara'yla ilgili geçtiğimiz haftalarda konuşulan final iddiaları izleyicilerini üzmüştü. Hatta Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı kulislerde sık sık konuşulmuştu. Kulislerde Menajerimi Ara dizisiyle ilgili konuşulanlar izleyicilerini kahredecek türden. Fransız yapımı ''Dix Pour Cent'' dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinin final tarihi netleşti.

    takvim.com.tr
    Defteri dürülüyor final için 2 hafta kararı!

    Başrollerinde Barış Falay, Ahsen Eroğlu ve Fatih Artman'ın yer aldığı Menajerimi Ara dizisiyle ilgili final yapıyor iddialar gerçek çıktı. Son aylarda dizinin final yapıp yapmayacağı seyircileri tarafından merak ediliyordu. Bir süre önce kulislerde konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia edilmişti ve bu söylentilerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Şu ana kadar 44 bölümü geride bırakan Menajerimi Ara dizisinin final yapacak olması izleyicilerini kahretti. Menajerimi Ara 45. final bölümüyle 11 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyicisiyle buluşacak.

    2 HAFTA ÖNCESİNDEN FİNAL YAPACAK

    Şu ana kadar 44 bölümü geride bırakan Menajerimi Ara dizisinin final yapacak olması izleyicilerini kahretti.

    Menajerimi Ara 45. final bölümüyle 11 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyicisiyle buluşacak.

    Heyecanla takip edilen dizinin normalde 47. bölümde final yapması bekleniyordu.

        Star TV ekranlarında Ağustos 2020'den bu yana izleyicisi ile buluşan başarılı ve sevilen dizi Menajerimi Ara bu hafta ekranlara veda edecek.

        Kıraç, Çınar ve Peride olmadan da Ego Ajans'ı ayakta tutabildiğine inanan Ceyda, ajansa maddi olarak zarar vermeden üç menajerden kurtulmanın hukuksal yollarını araştırmaya başlar.

        Sinan tarafından da yarı yolda bırakılan Dicle, artık tamamen hayali olan yönetmenliğin peşinden gitmeye karar verir.

            Organizatör Ahmet, Rusya'nın en büyük mücevher markasının lansmanının yapılacağı haberini Kıraç ve Çınar'a verirken bu lansman için Yasemin Allen, Murat Dalkılıç ve Didem Kınalı'nın katılımı istenir.

            Kıraç, Çınar ve Peride bu isimlerin peşine düşerken lansman gecesinde beklenmedik olaylar yaşanır. Barış Ceyda'yla çalışmaya başladıktan sonra projeden projeye koşmaya başlarken Dicle'yle aralarındaki gerginlik sürer.
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            Haberler Magazin Star TV'de vaziyet planı değişti! Seyircisi resmen yasta... Defteri dürülüyor final için 2 hafta kararı!