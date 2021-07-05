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    • Magazin
    • 05.07.2021 15:03
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    • 05.07.2021 15:03
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    Burcu Esmersoy duştan mavi bikinisiyle paylaştı 'benim' diyen yapamaz! Burcu için yaş sadece bir sayıdan ibaret

    Ünlü sunucu ve oyuncu şimdilerin sosyal medya fenomeni Burcu Esmersoy yine yaptı yapacağını. 44 yaşındaki Burcu Esmersoy, bir süre önce yaptığı bikinili dans paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı. Günlerce konuşulan bu paylaşım sonrası Burcu Esmersoy bu kez duştan paylaşım yapmayı tercih etti. Spor yapmayı sevdiği ve düzgün fiziğini buna borçlu olduğu bilinen Burcu Esmersoy'un mavi bikinili duş paylaşımı görenleri hayran bıraktı. Duştan görüntü paylaşan Esmersoy fit vücuduyla dikkat çekti.

    Burcu için yaş sadece bir sayıdan ibaret

    Burcu Esmersoy duştan mavi bikinisiyle paylaştı 'benim' diyen yapamaz! Burcu için yaş sadece bir sayıdan ibaret... Paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni alan 44 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken sunucu, duş aldığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabından yayınladı. Son paylaşımında bikini ile duşa giren Esmersoy, yine kendisine hayran bıraktı.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine konu oluyor. Fit vücuduyla dikkat çeken Esmersoy cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Bikinili pozlarıyla ilgi toplayan Esmersoy, duş aldığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı.

        Yayınladığı görüntüye" Hatırlar mısınız? yıllar önce , mavi giymem filan diyen biri vardı canım ya." notunu ekledi.

        Paylaşıma kısa süre içinde beğeni yağarken çok sayıda övgü dolu yorum geldi. Takipçileri sunucunun 20'lik kızlara taş çıkardığını söyledi.

        Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı isim, düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarıyor.
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