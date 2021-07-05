Burcu Esmersoy duştan mavi bikinisiyle paylaştı 'benim' diyen yapamaz! Burcu için yaş sadece bir sayıdan ibaret... Paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni alan 44 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken sunucu, duş aldığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabından yayınladı. Son paylaşımında bikini ile duşa giren Esmersoy, yine kendisine hayran bıraktı.