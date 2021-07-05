Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 05.07.2021 14:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 14:16
    ABONE OL

    Dj Artz kimdir? Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Dj Artz kaç yaşında, nereli? Gerçek ismi nedir?

    Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi DJ Artz kimdir? Sorusu magazin gündemini takip eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Bu gelişme magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırırken Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Dj Artz kimdir? Dj Artz kaç yaşında, nereli? Soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Farah Zenep Abdullah, Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. İşte güzel oyuncu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Dj Artz kimdir? Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Dj Artz kaç yaşında?

    Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi DJ Artz kimdir? Sorusu merak edilip araştırılıyor. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla birlikte yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Bu gelişme magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırırken Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Dj Artz kimdir? Dj Artz kaç yaşında, nereli? Soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Farah Zenep Abdullah, Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. İşte güzel oyuncu hakkında merak edilenler!

    FARAH ZEYBEP ABDULLAH'IN SEVGİLİSİ KİM? DJ ARTZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? GERÇEK ADI NE?

    Müzik prodüktörlerinden olan DJ Artz'ın gerçek adı Efe Çelik'tir. Çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınmaktadır. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulundu. 2 Ekim 1989 (31 yıl yaşında) yılında doğmuştur.

    Doğum tarihi: 2 Ekim 1989 (31 yıl yaşında), Adana

    Plak şirketi: Yeşil Oda Yapım

    Albümler: Batı Yakası, Ben Bu İşi Niye Yapıyom Ki?

        FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

        Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır. Yine başka bir röportajda kökenleriyle ilgili şöyle demiştir: "Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak ordusunda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972'de Irak'a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ'a bağlı olan Pljevlja (Taşlıca)'dan. Orası, dedemin köyüymüş.



        Mussolini'den kaçarak Türkiye'ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna'ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel'e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi'nden sonra Erzincan'dan İstanbul'a gelmiş. Kafanız çok karıştı değil mi? Benim de yıllardır çok karışık! Daha da çok detay var ama anlatmayayım. Kısaca ben İstanbulluyum!"[2] Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesinde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama Bölümüne dönüp eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı.[3] Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

        Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı.[5] 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği, 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı "Hatice (Ayperi)" karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul'da gök gürültülü sağanak!
        Haberler Magazin Dj Artz kimdir? Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Dj Artz kaç yaşında, nereli? Gerçek ismi nedir?