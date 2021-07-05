Dj Artz kimdir? Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Dj Artz kaç yaşında, nereli? Gerçek ismi nedir?

Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi DJ Artz kimdir? Sorusu merak edilip araştırılıyor. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla birlikte yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Bu gelişme magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırırken Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Dj Artz kimdir? Dj Artz kaç yaşında, nereli? Soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Farah Zenep Abdullah, Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. İşte güzel oyuncu hakkında merak edilenler!
FARAH ZEYBEP ABDULLAH'IN SEVGİLİSİ KİM? DJ ARTZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? GERÇEK ADI NE?
Müzik prodüktörlerinden olan DJ Artz'ın gerçek adı Efe Çelik'tir. Çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınmaktadır. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulundu. 2 Ekim 1989 (31 yıl yaşında) yılında doğmuştur.
Doğum tarihi: 2 Ekim 1989 (31 yıl yaşında), Adana
Plak şirketi: Yeşil Oda Yapım
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