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    • Magazin
    • 05.07.2021 16:53
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    • 05.07.2021 17:00
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    SON DAKİKA: Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti! Muazzez Ersoy kahreden haberi sosyal medyadan duyurdu

    Kahreden son dakika haberi Türkiye'nin ünlü müzisyenlerinden olan İlyas Tetik'ten geldi. Ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik 60 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberini paylaşan Muazzez Ersoy, "Ne diyeceğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli, üstad bir müzik adamını değil; dostumu, arkadaşımı, abimi kaybettim." dedi.

    Ünlü müzisyen hayatını kaybetti!

    'Hayatımı Yazsam Roman Olurdu', 'Burası Huştur' ve 'Köyümün Yağmurları' gibi şarkılar ile adından söz ettiren usta sanatçı İlyas Tetik, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

    Geçtiğimiz hafta bayram ve sonrasında TRT Müzik'te İlyas Tetik ile birlikte olacaklarını ifade eden usta sanatçı Muazzez Ersoy da keman virtüözü Tetik'in ölüm haberi ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu. Ersoy, 'İlyasım' açıklamasıyla paylaştığı mesajında, "Ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli üstad bir müzik adamını değil dostumu, arkadaşımı, abimi kaybettim" dedi.

    ÜNLÜLER YASTA!

    Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor.

    SEDA SAYAN: Çok üzüldüm çok kıymetli müzik adamı Rabbim üzerine nurlar yağdırsın

    IŞIN KARACA: Tüm camiamızın başı sağ olsun. Her ölüm erkendir. Allah rahmet eylesin, geride kalanlara sabırlar versin.
    Çok üzgünüm.

    PETEK DİNÇÖZ: Mekanı cennet olsun ışıklarla uyusun

        İLYAS TETİK KİMDİR?

        İlyas Tetik, 13 yaşında eline aldığı kemanı kendi kendine çalışmaya başlamış ve yıllar sonra bir virtüöz haline gelmiştir.
        Çocukluk yılları boyunca hayali memleketi olan İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo müzisyeni olmak olan İlyas Tetik uzun çabalardan sonra bunu başarmış ve kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamıştı.


        25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen İlyas Tetik'in yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" adlı çok satan albümü olmuştur. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.

        Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunmaktadır. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.

            İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbul'da Bir Keman"da toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.

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            Haberler Magazin SON DAKİKA: Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti! Muazzez Ersoy kahreden haberi sosyal medyadan duyurdu