SON DAKİKA: Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti! Muazzez Ersoy kahreden haberi sosyal medyadan duyurdu

'Hayatımı Yazsam Roman Olurdu', 'Burası Huştur' ve 'Köyümün Yağmurları' gibi şarkılar ile adından söz ettiren usta sanatçı İlyas Tetik, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.
Geçtiğimiz hafta bayram ve sonrasında TRT Müzik'te İlyas Tetik ile birlikte olacaklarını ifade eden usta sanatçı Muazzez Ersoy da keman virtüözü Tetik'in ölüm haberi ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu. Ersoy, 'İlyasım' açıklamasıyla paylaştığı mesajında, "Ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli üstad bir müzik adamını değil dostumu, arkadaşımı, abimi kaybettim" dedi.
ÜNLÜLER YASTA!
Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor.
SEDA SAYAN: Çok üzüldüm çok kıymetli müzik adamı Rabbim üzerine nurlar yağdırsın
IŞIN KARACA: Tüm camiamızın başı sağ olsun. Her ölüm erkendir. Allah rahmet eylesin, geride kalanlara sabırlar versin.
Çok üzgünüm.
PETEK DİNÇÖZ: Mekanı cennet olsun ışıklarla uyusun