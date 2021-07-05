Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında? İstismara uğrayan Melisa Döngel anne babası kimdir?

Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında? Öz babası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayarak sevenlerini şoke eden Melisa Döngel hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Döngel'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncu; Bizim Hikâye, Sen Çal Kapımı gibi sevilen dizilerde oynadıktan sonra, Aşk Mantık İntikam isimli diziyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. İşte; Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında sorusunun cevabı!