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    • Magazin
    • 05.07.2021 12:36
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    • 05.07.2021 12:36
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    Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? 5 Temmuz Gelinim Mutfakta neden yayınlanmıyor, final mi yaptı?

    Gündemde yoğun bir şekilde Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kanal D’nin gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan ve Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen yarışmayı bugün yayın akışında göremeyen izleyiciler meraklandı. Fenomen yemek yarışmasının yerine magazine programını gören izleyiciler şaşırdı ve nedenini sorgular oldu. Peki 5 Temmuz Gelinim Mutfakta neden yayınlanmıyor, final mi yaptı?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?

    Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? 5 Temmuz Gelinim Mutfakta neden yayınlanmıyor, final mi yaptı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her gün günün yemeğini en güzel şekilde yapan yarışmacı çeyrek altını kapıyordu ve en çok altını biriktiren isim bileziklerin sahibi olacaktı. Peki Gelinim Mutfakta birincisi belli oldu mu, Kanal D yayın akışında neden yer almıyor?

    GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK?

    Gelinim Mutfakta 2 Temmuz Cuma günü sezon finali yaptı.

    GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU, BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

    20 altın bilezik için mücadele eden yarışmacılardan Aysun, en çok çeyrek altın sahibi olduğu için bileziklerin sahibi oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KUŞATAN KİMDİR?

    Gelinim Mutfakta'nın birincisi Aysun Kuşatan 1996 yılında dünyaya geldi ve aslen Sakaryalıdır. Üniversitede eğitimine devam eden Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan 5 yıllık evli ve 4 yaşında bir erkek çocuğu annesi.

    Yarışamaya İstanbul Pendik'ten katılan Aysun Kuşatan, kendini çözümcü pratik ve hırslı biri olarak tarif ediyor. Yarışmada kayınvalidesi Nurten hanımla beraber altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha evvel Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşamıştı.

        SEDA SAYAN KİMDİR?

        Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul),bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

        Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

        Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.
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