Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? 5 Temmuz Gelinim Mutfakta neden yayınlanmıyor, final mi yaptı?

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU, BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

20 altın bilezik için mücadele eden yarışmacılardan Aysun, en çok çeyrek altın sahibi olduğu için bileziklerin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KUŞATAN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'nın birincisi Aysun Kuşatan 1996 yılında dünyaya geldi ve aslen Sakaryalıdır. Üniversitede eğitimine devam eden Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan 5 yıllık evli ve 4 yaşında bir erkek çocuğu annesi.

Yarışamaya İstanbul Pendik'ten katılan Aysun Kuşatan, kendini çözümcü pratik ve hırslı biri olarak tarif ediyor. Yarışmada kayınvalidesi Nurten hanımla beraber altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha evvel Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşamıştı.