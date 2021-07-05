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    • 05.07.2021 13:48
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    • 05.07.2021 13:48
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    İlyas Tetik kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü besteci İlyas Tetik hayatını kaybetti!

    İlyas Tetik kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü besteci ve keman virtüözü İlyas Tetik hayatını kaybetti. "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi birçok eserle hatırlanan İlyas Tetik’in ölümünü oğlu İlkkan Tetik duyurdu.

    takvim.com.tr
    İlyas Tetik kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü besteci İlyas Tetik hayatını kaybetti!

    İlyas Tetik kimdir, kaç yaşında, nereli? Besteci ve keman virtüözü İlyas Tetik hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölümünü oğlu İlkkan Tetik duyurdu. Bu gelişmenin ardından İlyas Tetik kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Usta müzisyen; Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan ,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok ünlü isimle aynı sahneyi paylaşmıştı.

    İLYAS TETİK KİMDİR?

    İlyas Tetik, 13 yaşında eline aldığı kemanı kendi kendine çalışmaya başlamış ve yıllar sonra bir virtüöz haline gelmiştir.

    Çocukluk yılları boyunca hayali memleketi olan İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo müzisyeni olmak olan İlyas Tetik uzun çabalardan sonra bunu başarmış ve kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamıştı.

    25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen İlyas Tetik'in yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" adlı çok satan albümü olmuştur. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.

        Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunmaktadır. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.

        İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbul'da Bir Keman"da toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.
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