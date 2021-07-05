Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral plajda üstsüz yakalandı! Önce masaj yaptırdı sonra da hızını alamadı ve...

Oyuncu, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini ise şöyle anlattı: "O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama en çok seyahate çıkmayı seviyoruz beraber."