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    • Magazin
    • 05.07.2021 13:06
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    • 05.07.2021 13:06
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    Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral plajda üstsüz yakalandı! Önce masaj yaptırdı sonra da hızını alamadı ve...

    Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in yasak aşkı Ümit'e hayat veren güzel oyuncu Hande Soral'ı daha önce hiç böyle görmediniz. Hande Soral, kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ve erkek kardeşi Bedirhan Soral'la tatile çıktı. Rol aldığı dizinin sezon finali yapması ile soluğu tatilde alan Soral üstsüz güneşlenirken yakalandı. Eşi İsmail Demirci'nin Hande Soral'a gösterdiği ihtimam ise herkesi kıskandırdı. Önce üstsüz güneşlenen eşine masaj yapan İsmail Demirci bakın sonrasında ne yaptı.

    Hande Soral plajda üstsüz yakalandı!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral plajda üstsüz yakalandı! Önce masaj yaptırdı sonra da hızını alamadı ve... Son olarak Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Hande Soral, sezonun yorgunluğunu ailesi ile birlikte Bodrum'da atıyor. Eşi İsmail Demirci ve kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte Bodrum tatilinde görüntülenen güzel oyuncu, plaj keyfiyle, 'kraliçelerde bile yok' dedirtti.

    Bir Zamanlar Çukuroava dizisinde Ümit karakterine hayat veren 34 yaşındaki güzel oyuncu Hande Soral, dizisinin sezona ara vermesinin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Eşi ve kardeşiyle tatil yapan oyuncunun keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

    YEMEK VE MASAJ KEYFİ

    Hande Soral iz kalmasın diye bikinisinin üstünü çıkararak güneşlenirken, kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci elleriyle hamburger yedirdi.

        Kardeşi de ünlü oyuncuya masaj yaptı. Gün boyunca dinlenen Soral, akşam saatlerinde kendisini serin sulara bıraktı.

        Hande Soral ve İsmail Demirci çifti 2,5 yıllık birlikteliklerinin ardından 2017 yılında dünya evine girdiler.

        Geçtiğimiz haftalarda bir alışveriş merkezinde görüntülenen ikili, evlendikleri tarihten bu yana dizi çekimleri nedeniyle "Üç yıldır evli olup iki yıldır ayrı yaşıyor gibiyiz. Hala yeni evli sayılırız" şeklinde konuşmuştu.

            Oyuncu, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini ise şöyle anlattı: "O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama en çok seyahate çıkmayı seviyoruz beraber."
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