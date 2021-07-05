Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral plajda üstsüz yakalandı! Önce masaj yaptırdı sonra da hızını alamadı ve... Son olarak Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Hande Soral, sezonun yorgunluğunu ailesi ile birlikte Bodrum'da atıyor. Eşi İsmail Demirci ve kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte Bodrum tatilinde görüntülenen güzel oyuncu, plaj keyfiyle, 'kraliçelerde bile yok' dedirtti.
Bir Zamanlar Çukuroava dizisinde Ümit karakterine hayat veren 34 yaşındaki güzel oyuncu Hande Soral, dizisinin sezona ara vermesinin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Eşi ve kardeşiyle tatil yapan oyuncunun keyifli halleri gözlerden kaçmadı.
YEMEK VE MASAJ KEYFİ
Hande Soral iz kalmasın diye bikinisinin üstünü çıkararak güneşlenirken, kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci elleriyle hamburger yedirdi.