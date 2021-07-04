Operasyon 41 yarışma formatı nedir? Operasyon 41 ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Yarışmacılar…

OPERASYON 41 YARIŞMACILARI KİMLER, FORMATI NEDİR?

Yarışmadaki timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekânlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, "Seçilmiş Savaşcılar Timi"ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

Takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem "Yok Edici" ve "Kötüler" olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler de var. Yüzücü Merve Taneli, model Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü de "Operasyon 41"de mücadele edecek.