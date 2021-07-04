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    • Magazin
    • 04.07.2021 15:02
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    • 04.07.2021 15:02
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    Operasyon 41 yarışma formatı nedir? Operasyon 41 ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Yarışmacılar…

    Gündemde sıklıkla Operasyon 41 yarışma formatı nedir? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Televizyonların yayın akışlarını merak eden ve yeni başlayan dizileri, yarışmaları araştıran izleyiciler Operasyon 41 ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Sorusuna yanıt arıyor. Farklı konusu ile oldukça dikkat çeken yarışmanın fragmanı yayınlandı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Peki Operasyon 41 yarışmacılar kimler, program nerede çekiliyor?

    takvim.com.tr
    Operasyon 41 yarışma formatı nedir?

    Operasyon 41 yarışma formatı nedir? Operasyon 41 ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akşam kuşağında ekrana gelecek olan yarışmanın konusu ve yarışmacılarına dair bilgiler merak konusu oluyor. Ayrıca nerede çekildiği ve hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılıyor. Operasyon 41 fragmanı ve diğer tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    OPERASYON 41 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

    Eski Survivor yarışmacısı olan Hasan Yalnızoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Operasyon 41 yarışması, 4 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de ilk bölümüyle Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

    OPERASYON 41 YARIŞMACILARI KİMLER, FORMATI NEDİR?

    Yarışmadaki timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekânlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, "Seçilmiş Savaşcılar Timi"ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

    Takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem "Yok Edici" ve "Kötüler" olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler de var. Yüzücü Merve Taneli, model Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü de "Operasyon 41"de mücadele edecek.

        NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Kocaeli'li yapım şirketi Bekir Gündoğdu'nun sahibi olduğu Bengi yapım tarafından yapılan yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10'ar kişilik iki tim mücadele edecek. Büyük bir bölümü Kandıra'da çekilen yarışmanın dron görüntüleri ilimizin usta dron pilotlarından Cemal Kandemir tarafından çekildi.
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