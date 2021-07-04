Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir?

NELER OLDU?

İddiaya göre; oyuncu Ayşegül Çınar, otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile tartıştı. Tartışma üzerine araya restoran çalışanları girdi. Bu sırada 5 restoran çalışanı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden 7 polis memuru da ikili tarafından çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi.