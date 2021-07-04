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    • Magazin
    • 04.07.2021 13:33
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    • 04.07.2021 13:33
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    Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir?

    Gündemde yoğun bir şekilde Ayşegül Çınar kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan oyuncu ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişme üzerine Ayşegül Çınar’ın ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun hayatına dair bilgilerin yanı sıra olayın nasıl geliştiğine dair bilgiler de araştırma konusu oldu. Peki Ayşegül Çınar kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı?

    takvim.com.tr
    Ayşegül Çınar kimdir?

    Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bir mekanda çıkardığı olayla 12 kişiyi bıçakla yaralayan Furkan Çalıkoğlu magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı ve sevgilisi Ayşegül Çınar hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. İşte tüm yaşananlar…

    AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

    Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

    Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.

    NELER OLDU?

    İddiaya göre; oyuncu Ayşegül Çınar, otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile tartıştı. Tartışma üzerine araya restoran çalışanları girdi. Bu sırada 5 restoran çalışanı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden 7 polis memuru da ikili tarafından çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından güçlükle durdurulan Çalıkoğlu ve Çınar, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ikili Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan ikili ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

        Savcılıkta ifade veren Ayşegül Çınar ifadesi ardından serbest bırakılırken sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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