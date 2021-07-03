Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf’tan evlilik teklifi aldı! ‘Evet’ dedikten sonra tektaşını objektife böyle gösterdi

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Duygu Özaslan, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi.
Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Özaslan, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
Özaslan, son yayınladığı pozlarla bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlenme teklifi aldığını duyurdu.
Sevgilisine 'Evet' yanıtını veren ünlü ismin tektaşını gösterdiği fotoğrafı ise çok konuşuldu.