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    • 04.07.2021 01:35
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    • 04.07.2021 01:50
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    Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf’tan evlilik teklifi aldı! ‘Evet’ dedikten sonra tektaşını objektife böyle gösterdi

    YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran ve Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olan Duygu Özaslan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Özaslan, bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf’tan evlenme teklifi aldı. Sevgilisine ‘Evet’ yanıtını veren ünlü ismin tektaşını gösterdiği fotoğrafı ise çok konuşuldu. İşte detaylar…

    Evlilik teklifi aldı! Tektaşını objektife böyle gösterdi

    YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Duygu Özaslan, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi.

    Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Özaslan, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

    Özaslan, son yayınladığı pozlarla bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlenme teklifi aldığını duyurdu.

    Sevgilisine 'Evet' yanıtını veren ünlü ismin tektaşını gösterdiği fotoğrafı ise çok konuşuldu.

        Birçok sosyal medya kullanıcısı evlilik kararı alan çifte mutluluklar dilerken, Özaslan'ın tektaşını gösterdiği fotoğraf hakkında yorumda bulunmayı da ihmal etmedi.

        Sosyal medya kullanıcılar, "Tektaşı göstermeseler olmaz", "Böyle bir poz neden verilir? Bu mutlu gecenin en önemli ögesi tektaş mı yani?", "Tektaşa evet demiş gibi" yorumlarını yaptı.

        İşte Duygu Özaslan'ın tektaş ile verdiği o poz…
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        Haberler Magazin Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf’tan evlilik teklifi aldı! ‘Evet’ dedikten sonra tektaşını objektife böyle gösterdi