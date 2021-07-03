EDHO'ya vedasını bu paylaşımla duyurdu! Duyan kahru perişan yolcudur Abbas bağlasan durmaz

Bu sezonun ilk bölümünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılan ünlü isim flaş ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. 6. sezonunda peş peşe vedaların yaşandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir isim daha veda etti. Yavuz Sincanlı'nın kardeşi Bahar rolündeki Pelin Akil, Hızır Çakırbeyli ile kurduğu planlar sayesinde kısa zamanda dizinin sevilen isimlerinden birisi olmuştu. Ünlü oyuncu Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini üzecek haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Akil binlerce beğeni alan paylaşımına, "Tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..." notunu ekledi.

"HİKAYENİN SONUNA GELDİK"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir isim daha veda etti. Yavuz Sincanlı'nın kardeşi Bahar rolündeki Pelin Akil, Hızır Çakırbeyli ile kurduğu planlar sayesinde kısa zamanda dizinin sevilen isimlerinden birisi olmuştu.