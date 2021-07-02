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    • Magazin
    • 02.07.2021 23:48
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    • 02.07.2021 23:48
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    Masterchef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Masterchef Tunahan ne iş yapıyor?

    Masterchef programında muzip mizacıyla dikkat çeken Tunahan Ak isimli bir yarışmacı, jüri üyelerini gülme krizine soktu. İzleyicilere de komik anlar yaşatan Masterchef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? 2021 Masterchef yarışmacısı Tunahan’ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Masterchef jürisinden geçer not almak için jüri karşısına geçen Tunahan Ak, yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

    takvim.com.tr
    Masterchef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Masterchef Tunahan ne iş yapıyor?

    Masterchef Tunahan Ak kimdir? Masterchef Tunahan kimdir sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında ilginç yarışmacılar dikkat çekmeye devam ediyor. Yarışmacıların merak ettiği isimlerden birisi ise Tunahan Ak oldu. Muzip davranışları ve şakalarıyla dikkat çeken Tunahan Ak ismi jüriyi gülmekten kırdı geçirdi. Peki; Masterchef Tunahan kimdir, kaç yaşında?

    MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

    Tunahan Ak, 19 yaşında ve aşçıdır. Yarışmada iddialı mısın sorusuna ise "Bunu zaman gösterecek" şeklinde yanıt verdi. Genç yarışmacı muzip cevapları ile şeflerden tam not aldı.

    Genç yarışmacı Tunahan Ak, patates yatağında bonfile yaptı. Somer şef hayır dedi, Danilo ve Mehmet Şef ise evet dedi. Tunahan Ak ikinci tura çıkmayı başardı.

    Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor. Tunahan Ak ile şefler arasındaki diyaloglar, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mehmet şefin "Eti nasıl pişirmek istedin?" sorusuna "Tavada" şeklinde cevap vermesi Danilo şef ve Somer şefi çok güldürdü.

    Mehmet şef, derece olarak demek istiyorum deyince Tunahan'ın 60 derece cevabı iki şefe kahkaha attırdı. Mehmet şef, bu cevaplar karşısında "Kamera şakası falan değilsin dimi" diyerek tepki verdi.

        MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        MasterChef Türkiye yeni sezonun açılışını 26 Haziran Cumartesi günü yaptı. MasterChef'in ilk aşamasında yarışmacı adayları önlüğü alabilmek için jüri üyelerini etkilemeye çalışıyor. Yeni bölümleri belirlenen günlerde ekrana gelen MasterChef'in bu akşamki akışta yer almaması soru işaretlerine neden oldu. 2 Temmuz akşamı ise MasterChef'in kolaj bölümleri yayınlanacak.

        Tv8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölüm 3-4 Temmuz akşamı saat 20:00'de yayınlanacak.

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