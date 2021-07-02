Masterchef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Masterchef Tunahan ne iş yapıyor?

Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor. Tunahan Ak ile şefler arasındaki diyaloglar, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mehmet şefin "Eti nasıl pişirmek istedin?" sorusuna "Tavada" şeklinde cevap vermesi Danilo şef ve Somer şefi çok güldürdü.

Mehmet şef, derece olarak demek istiyorum deyince Tunahan'ın 60 derece cevabı iki şefe kahkaha attırdı. Mehmet şef, bu cevaplar karşısında "Kamera şakası falan değilsin dimi" diyerek tepki verdi.